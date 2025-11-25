Aposentados e pensionistas aniversariantes de novembro têm até o dia 30 para a Prova de Vida

O SergipePrevidência alerta que os aposentados e pensionistas do Governo do Estado de Sergipe que fazem aniversário no mês de novembro têm apenas até o dia 30 para realizar a Prova de Vida, procedimento obrigatório para a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários.

A Prova de Vida é uma medida essencial para garantir a segurança do sistema e evitar pagamentos indevidos. Além disso, reforça o compromisso da autarquia com a transparência, a responsabilidade e a gestão eficiente dos recursos previdenciários.

Como realizar

Para facilitar a rotina dos segurados, o SergipePrevidência disponibiliza diferentes formas de realização do procedimento.

Disponível para Android e iOS, o aplicativo Meu RPPS permite que o segurado faça a comprovação de vida de maneira prática, rápida e totalmente digital, sem necessidade de deslocamento.

Quem preferir pode realizar o procedimento em qualquer agência do Banese, apresentando a documentação necessária.

Consequências da não realização

O Instituto reforça que a não realização da Prova de Vida dentro do prazo estabelecido implicará na suspensão temporária do pagamento do benefício, conforme previsto nas normas previdenciárias. Após a regularização, o pagamento é restabelecido, mas eventuais atrasos podem ocorrer.

Foto: Ascom SergipePrevidência