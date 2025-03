Aposentados e pensionistas de Sergipe devem comprovar vida até 31 de março

Aposentados e pensionistas vinculados à rede estadual de Sergipe, que fazem aniversário em março, devem realizar a Prova de Vida até o dia 31 de março. Esse procedimento tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais dos beneficiários do SergipePrevidência e confirmar a sua regularidade.

Os segurados podem fazer a Prova de Vida de maneira eletrônica, por meio do aplicativo Meu RPPS, ou presencialmente em alguma agência do Banese. “Pelo aplicativo, o segurado pode realizar o procedimento a qualquer momento e de qualquer lugar. Para isso, basta baixar no celular e seguir as instruções do próprio sistema. Já nas agências do Banese, o procedimento pode ser feito durante o horário de funcionamento do banco, das 10h às 16h, afirmou a gerente de atendimento do SergipePrevidência Jéssica Magalhães.

Para a atualização e comprovação de dados, é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto (RG, CPF) e comprovante de residência, seja no formato original ou digital, para confirmar as informações fornecidas pelo beneficiário.

Vale destacar que, caso a Prova de Vida não seja realizada no mês de aniversário do beneficiário, o pagamento do benefício será suspenso no mês seguinte, até que a regularização seja efetuada. Em casos extremos, o benefício pode até ser cancelado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 3198-0800, via ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp, ou pelo email atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br .

Foto: Arthuro Paganini