Aposentados e pensionistas devem fazer Prova de Vida até dia 30

Aposentados e pensionistas do SergipePrevidência aniversariantes de setembro devem fazer Censo Cadastral e Prova de Vida até dia 30

Setembro é a vez dos aposentados e pensionistas do SergipePrevidência, nascidos neste mês, fazerem o Censo Cadastral e a Prova de Vida. Os procedimentos, que são anuais, visam comprovar a vida dos beneficiários, atualizar e consolidar a base de dados cadastrais da Previdência sergipana. O Censo Cadastral e Prova de Vida podem ser feitos por aplicativo e presencialmente, na sede do SergipePrevidência.

Pelo aplicativo, o beneficiário pode fazer o Censo e a Prova de Vida a qualquer momento e de onde estiver, sem precisar se deslocar até a sede do órgão. Basta baixar o aplicativo em seu celular e seguir as instruções do próprio sistema. No SergipePrevidência, o atendimento presencial é das 7h às 13h.

Para fins de confirmação das informações prestadas pelo beneficiário, o SergipePrevidência poderá solicitar a apresentação dos documentos de RG, CPF e comprovante de residência, no original ou digital.

Confira o passo a passo de como baixar o Aplicativo Meu RPPS, em https://sergipeprevidencia.se.gov.br/meurpps/, e o tutorial de como resetar a Senha do Segurado. As senhas de acesso ao aplicativo Meu RPPS e ao Portal do Segurado são as mesmas: https://sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/PORTAL-DO-SEGURADO-TUTORIAL-TROCA-DE-SENHA.pdfhttps://sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/PORTAL-DO-SEGURADO-TUTORIAL-TROCA-DE-SENHA.pdf

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 800 3400 (ligação telefônica e mensagem de whatsapp) e e-mail censo.ouvidoria@agendaassessoria.com.br