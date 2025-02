Aposentados e pensionistas nascidos em janeiro podem fazer a Prova de Vida até dia 7

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) estendeu até sexta-feira, 7 de fevereiro, a realização da Prova de Vida para os aposentados e pensionistas nascidos em janeiro. A confirmação sempre ocorre dentro do mês de nascimento, mas como houve mudança de gestão, o prazo foi ampliado.

De acordo com o Diretor de Relacionamento do AjuPrev, Marcelo Souza Santos, um pouco mais de 180 beneficiários ainda não fizeram a confirmação dos dados.

“Entramos em contato com todos os nascidos em janeiro para solicitar que façam a Prova de Vida até o dia 7 de fevereiro. Eles podem comparecer aqui, na sede do Aracaju Previdência; na Central de Atendimento, localizada na sede da Prefeitura de Aracaju; ou ainda por meio do aplicativo ‘Meu RPPS’. Para fazer a validação, é necessário um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado”, informa o diretor.

Regularização em fevereiro

Marcelo Souza aproveita para também fazer o chamamento dos nascidos em fevereiro.

“Pretendemos colocar em ordem o calendário da Prova de Vida já este mês de fevereiro. Para tanto, já iniciamos o trabalho que fazemos, via wattsApp, lembrando a todos sobre a importância de confirmar os dados junto ao AjuPrev. Temos, no total, cerca de 6 mil beneficiários, e atendemos cerca de 500 a cada mês. Lembrando que o atendimento é de segunda à sexta, das 8h às 16h”.

Onde fazer a Prova de Vida:

Na sede do Aracaju Previdência na Avenida Desembargador Maynard, nº 1145

Na Central de Atendimentos da Prefeitura de Aracaju na Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, nº 42,

Pelo aplicativo “Meu RPPS”

Dúvidas podem ser tiradas e mais informações podem ser obtidas através dos canais de comunicação:

Telefone: 79 3711-1650

Zap: 79 9 9119-8596

E-mail: previdencia@aracaju.se.gov.br

Texto e foto ASN