Apostas exclusivas para a Quina de São João começam nesta segunda

Prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já oferecido para o concurso especial

A partir desta segunda-feira (10), as apostas feitas para a Quina serão exclusivas para o concurso especial 6.462, da Quina de São João. Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, o sorteio será realizado no dia 22 de junho (sábado), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Essa é a 14ª edição da Quina de São João e tem o maior prêmio já sorteado. Como sempre ocorre nos concursos especiais, a Quina de São João não acumula, e ganha quem acertar a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acerte na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 4 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 220 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá um rendimento de R$ 1,292 milhão no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 50 mansões, de R$ 4,4 milhões cada, ao redor do mundo.