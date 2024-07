Aprovado PL de Isac que institui Campeonato Municipal de Futebol XI no calendário oficial

O Projeto de Lei 422/2023, de autoria do vereador Isac Silveira (União Brasil), foi aprovado na última semana de junho, instituindo oficialmente o Campeonato Municipal de Futebol XI no calendário da cidade. O PL busca promover a prática do futebol amador e incentivar a participação de jovens e adultos na modalidade.

Após a aprovação, Isac teve a oportunidade de conversar com atletas, árbitros e incentivadores do futebol XI. Em seu diálogo com os envolvidos, o vereador expressou sua satisfação com a aprovação do projeto e discutiu os próximos passos para a implementação do campeonato. “Conversei sobre o meu Projeto de Lei, que foi aprovado em redação final, e institui no calendário oficial do município de Aracaju o Campeonato Municipal de Futebol XI. Juntos, iremos buscar mecanismos para incentivar a prática dessa modalidade em nosso município”, declarou o vereador.

Em uma fala emocionada, Isac destacou a importância do projeto para os jovens e para o esporte amador, afirmando que “este projeto representa uma oportunidade única para os jovens de Aracaju. O esporte é uma ferramenta poderosa para a educação, inclusão e desenvolvimento social. Ao instituirmos o Campeonato Municipal de Futebol XI, estamos proporcionando aos nossos jovens um caminho para o desenvolvimento de habilidades, disciplina e trabalho em equipe. Além disso, estamos fomentando o esporte amador, que é essencial para a formação de futuros atletas e para a saúde e bem-estar de toda a comunidade”.

Isac ressaltou ainda que “o esporte tem o poder de transformar vidas ensinando valores importantes como perseverança, respeito e espírito de equipe. Estamos comprometidos em criar um ambiente onde o esporte possa florescer e onde todos possam ter a chance de participar e se beneficiar.” Com a aprovação do Projeto de Lei 422/2023, Aracaju dá um passo importante na valorização do esporte amador, e a expectativa é que o Campeonato Municipal de Futebol XI se torne um evento anual de destaque, mobilizando a comunidade e incentivando a prática esportiva em todas as idades.

Foto: Cleverton Ribeiro

Por Valéria Santana