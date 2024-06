Aprovado projeto de Emília que assegura assento prioritário nos ônibus para portadores de TEA

No Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, foi aprovado, em redação final, o Projeto de Lei 358/2023, de autoria da vereadora Emília Corrêa (PL), que dispõe sobre a inserção do símbolo do TEA para a identificação de assentos especiais no transporte público no município. O PL tem por objetivo proporcionar mais acessibilidade e ampliar a rede de proteção aos portadores de Transtorno Espectro Autista (TEA).

“Para alguns, pode até aparentar ser uma propositura simples, mas só quem têm pessoas em seu convívio com autismo, sabe o quanto essa implementação gerará impacto social, sobretudo, no que diz respeito à acessibilidade. Muito vezes, a pessoa autista é desrespeitada ou sofre algum tipo de humilhação, porque ainda há aqueles que associam o TEA à aparência”, justificou a autora do projeto. “Aproveito para agradecer aos demais colegas por terem confirmado esta relevância”, acrescentou Emília.

A vereadora ainda ressaltou que tal medida também contribuirá para a conscientização da população. “É fundamental que saibamos conviver com as diferenças, seja ela qual for. Certamente, esses assentos irão fomentar a conscientização sobre o autismo da população. Aliás, considero essa consciência como o primeiro passo para construirmos uma sociedade mais compreensiva e acolhedora para os autistas e seus cuidadores”, pontuou.

O PL ainda segue para a sanção do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Foto AMEP

Por Andrea Lima