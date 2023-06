Aprovado projeto de Kaká Santos que institui o Dia Estadual de Tobias Barreto

Foi aprovado nesta segunda-feira, 26, o Projeto de Lei nº 263/2023, que institui o Dia Estadual de Tobias Barreto de Meneses, a ser comemorado anualmente em 7 de junho, data de nascimento do filósofo, escritor e jurista sergipano. O PL é de autoria do deputado estadual Kaká Santos (União).

“Instituir o Dia Estadual de Tobias Barreto e incluir essa data no calendário de eventos do estado é reconhecer a grandiosa trajetória deste ilustre sergipano, com um trabalho de relevância nacional, e toda a sua contribuição para o direito, a filosofia e a literatura. É uma forma de enaltecer a história e preservar a memória deste intelectual que é motivo de orgulho para Sergipe”, destaca Kaká Santos.

De acordo com o PL, na primeira semana do mês de junho poderão ser realizadas atividades comemorativas e educativas em escolas, universidades, museus, bibliotecas e demais instituições culturais do Estado, a fim de divulgar a vida e obra de Tobias Barreto. Ainda segundo o texto, o Poder Executivo, em conjunto com as Secretarias de Cultura e Educação, deverá promover eventos, a exemplo de exposições, palestras, seminários, em homenagem ao poeta.

Da Assessoria