APROVADOS EM CONCURSO DO TJ DE SERGIPE COBRAM NOVAS CONVOCAÇÕES DIANTE DE DÉFICIT DE SERVIDORES

A Comissão dos Aprovados no Concurso para Técnico Judiciário – Área Judiciária/Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) encaminhou um documento à presidência do tribunal solicitando informações sobre a previsão de novas nomeações para o cargo. A solicitação ocorre em meio a um cenário de déficit de servidores e alta rotatividade na função.

De acordo com os dados levantados pela comissão, desde a homologação do certame até o momento, aproximadamente 120 candidatos foram convocados, mas apenas 94 permanecem em pleno exercício. Além disso, cerca de 30 desses servidores ocupam funções de confiança ou cargos em comissão, reduzindo ainda mais o efetivo disponível para atuação direta nas unidades judiciárias do Estado.

Atualmente, apenas 64 técnicos estão lotados nas Secretarias das Unidades Judiciárias, número inferior ao previsto pelo próprio TJSE quando realizou as nomeações.

Além disso, somente no ano de 2024, aproximadamente 50 cargos ficaram vagos em razão de aposentadorias, exonerações e falecimentos. A última atualização do quadro funcional, feita em 17 de fevereiro, indica que 114 cargos permanecem desocupados.

A comissão também alerta para a tendência de novas vacâncias nos próximos anos, considerando que um número expressivo de servidores está no último nível da carreira. Com isso, novas aposentadorias devem ocorrer a curto e médio prazo, agravando a carência de profissionais e impactando diretamente o funcionamento do Judiciário sergipano.

Diante desse cenário, os aprovados solicitam informações sobre a previsão de novas convocações para garantir o fortalecimento do quadro de servidores e assegurar a eficiência dos serviços prestados à população. Segundo a comissão, o preenchimento de todos os cargos vagos é essencial para evitar sobrecarga de trabalho e assegurar a qualidade do atendimento nas unidades judiciárias espalhadas pelo Estado.

A expectativa agora é que o tribunal se manifeste sobre a demanda apresentada e apresente um cronograma de novas nomeações para suprir as deficiências apontadas. O pedido reforça a importância da valorização dos servidores e da manutenção de um quadro funcional adequado para garantir o pleno funcionamento da Justiça em Sergipe.