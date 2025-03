Aracaju 170 anos: fãs de Joelma lotam Praça de Eventos da orla de Atalaia

Véspera do Dia do Fã e aniversário de Aracaju, os admiradores da cantora Joelma tiveram um presente especial. Ao ritmo contagiante do calypso, a cantora fez a festa e retribuiu todo o carinho do público, que lotou Praça de Eventos da Orla de Atalaia neste domingo, 16. O show foi uma das atrações das comemorações dos 170 anos da capital, unindo a paixão pela música e a celebração da cidade em uma noite memorável.

A doméstica Maria Sheila dos Santos, de Aracaju, chegou ao circuito de shows por volta de meio-dia, ansiosa para ver sua cantora favorita. Apaixonada por Joelma, ela contou que a artista faz parte do seu dia a dia. “Eu acordo, boto as músicas dela, e ela me traz muita energia boa. Eu trabalho escutando minhas músicas. É uma paixão”, afirmou. Para Sheila, a alegria que Joelma transmite é algo especial. “Ela significa tudo pra mim, tudo de bom. Deus abençoe a Prefeitura de Aracaju que trouxe ela”, celebrou.

Quem também chegou cedo foi o confeiteiro Ravel Ferreira, do Rio de Janeiro, que saiu direto do Carnaval de Recife para Aracaju só para ver sua maior inspiração, a cantora Joelma. “Faço qualquer coisa para vê-la. Ela tem uma energia incrível, agrada a todo mundo. Passei por um período de depressão e, ao ouvir uma música dela, nasceu esse amor e carinho. Através dela, comecei a me sentir melhor, por causa da energia que transmite para o público. Não é à toa que está sempre lotando shows, com uma multidão a seguindo. Essa daí é uma rainha”, afirmou o fã, que acompanha Joelma há quase 30 anos.

Os fãs de Joelma também capricham no figurino para vê-la. O estudante Vinycius Oliveira, de Nossa Senhora do Socorro, escolheu uma roupa inspirada no último DVD gravado em Recife. “Ela prega muito amor, muita fé. Desde criança, minhas tias escutam e esse amor já veio do ventre da minha mãe. Cresci ouvindo Joelma, ela é tudo para mim. Me inspiro nela em tudo que faço, ela sempre é meu espelho”, contou. Vinycius também relembrou uma frase marcante da cantora que leva para a vida: “Não deixe ninguém dizer que você não é nada. Você é filho do dono do universo”, concluiu.

