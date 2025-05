SMTT Aracaju: 48% dos acidentes de trânsito deste ano envolveram moto

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju chama a atenção para o crescente número de acidentes envolvendo motociclistas na capital. Segundo dados parciais da SMTT, Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), entre os dias 1º de janeiro e 26 de maio de 2025, foram registrados 1.500 sinistros de trânsito em Aracaju, dos quais 730 envolveram motociclistas, representando 48% dos acidentes. No mesmo período do ano passado, em 2024, foram contabilizados 1.419 sinistros, sendo 601 com motociclistas, o que representa um aumento de 21,5% nos acidentes envolvendo condutores de motos.

Os dados relativos a vítimas fatais são ainda mais preocupantes. De janeiro a 26 de maio de 2025, foram registradas 13 mortes em acidentes com motocicletas na capital. Já no mesmo período de 2024, foram 9 óbitos, o que corresponde a um crescimento de 44,4% no número de vidas perdidas em acidentes com motos.

De acordo com o diretor de trânsito da SMTT, Julio César Zambon, a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas é alta, e a maioria está relacionada a comportamentos imprudentes no trânsito. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), até abril deste ano, a capital contabilizava 101.649 veículos sobre duas rodas (motocicletas, ciclomotores e motonetas).

O diretor de trânsito Julio César Zambon explica que as infrações mais comuns entre motociclistas em Aracaju incluem o avanço de sinal vermelho, a circulação sobre calçadas e canteiros, além da desobediência ao sinal de ‘Pare’ nas esquinas. “Existem também muitos motociclistas que retiram os espelhos retrovisores, e aí ficam sem condições de visibilidade dos carros que ultrapassam eles, e com isso acaba acontecendo colisões laterais”, afirma.

Outro comportamento de risco, frequentemente registrado nas fiscalizações da SMTT, é o ato de empinar a moto, prática classificada como gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito. “Em Aracaju também são registrados muitos condutores de moto sem Carteira Nacional de Habilitação. São pessoas que não passaram por um treinamento sobre a legislação de trânsito. Elas sabem conduzir a moto, na prática, mas não conhecem o arcabouço jurídico de trânsito”, destaca ele, explicando ainda que essa infração, além de ser considerada gravíssima, resulta em multa de R$ 880,41.

Recomendações

Diante do alto número de acidentes envolvendo motociclistas, a SMTT reforça a importância de seguir as normas de trânsito. “É importante obedecer a legislação de trânsito. Coisas básicas, como utilizar o capacete, não passar no sinal vermelho, ter cuidado ao trocar de faixa”, orienta o diretor Julio Cesar Zambon.

Ele explica que é preciso observar também a questão do calçado, já que o Código Brasileiro de Trânsito (CBT) prevê penalidade para quem pilotar motocicleta utilizando o calçado inadequado. Sobre essa prática, o diretor de trânsito alerta que ainda há um agravante. “Nesses casos, quando acontece um acidente, há um alto índice de lesão no pé e perda de dedo do motociclista, por não utilizar um calçado fechado”, enfatiza Zambon.

O diretor também chama atenção para outro comportamento imprudente no trânsito. “Muitos motociclistas fazem bastante o que a gente chama de ‘costurar no trânsito’, que é aquele movimento em ziguezague, trocando de faixa muito rápido e sem sinalizar. É preciso evitar essa prática, porque isso causa muitos acidentes”, conclui Zambon.

Penalidades e multas

As penalidades para infrações cometidas por motociclistas são rigorosas. Confira algumas delas:

Conduzir sem capacete: Infração gravíssima, multa de R$ 293,47;

Sem habilitação: Infração gravíssima, multa de R$ 293,47 vezes três, totalizando R$ 880,41;

Empinar a moto: Infração gravíssima, multa de R$ 293,47;

Avançar o sinal vermelho: Infração gravíssima, multa de R$ 293,47;

Calçado inadequado: Infração média, multa de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na CNH.

Com informações e foto da SMTT