Aracaju abre pontos de vacinação nos shoppings neste sábado e reforça imunização contra covid-19

Mesmo com o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 30, e ponto facultativo, na sexta, 31, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manterá abertos os pontos de vacinação nos três shoppings RioMar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, no sábado, dia 1°, das 13h às 18h.

Entre os principais imunizantes, a SMS reforça a importância da vacinação contra covid-19, que se mantém disponível na rede municipal. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, a vacinação é cientificamente comprovada como a medida preventiva mais eficaz contra diversas doenças.

“Este é um dos motivos que seguimos com a oferta de imunizantes contra a covid, com o objetivo de ampliar e estimular a atualização do cartão de vacinação da população em geral e retomar a alta cobertura vacinal. O cenário epidemiológico tem apresentado estabilidade há um tempo significativo, e podemos atribuir esse contexto positivo ao bom número de pessoas vacinadas. Por isso, é essencial que as pessoas continuem se vacinando e completem seu esquema vacinal”, destaca Larissa.

Segundo a coordenadora, as vacinas possuem um papel fundamental na prevenção de diversas doenças que, inclusive, já foram erradicadas, e a ampliação da cobertura contribui para que elas não voltem. “Daí a importância, que todos busquem essa proteção à saúde. Os imunizantes estão disponíveis em nosso calendário, durante o ano inteiro, e a população deve continuar se vacinando e nunca esquecer que vacinas salvam vidas”, reforça a coordenadora.

Pontos de vacinação

Os pontos de imunização localizados nos shoppings RioMar, Jardins e Aracaju Parque funcionam somente aos sábados, ofertando vacinas para pessoas a partir dos 5 anos de idade, exceto o imunizante da Pfizer Baby, que continua sendo aplicado apenas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas ações nas escolas.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação (que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável) e o cartão de vacina. Também estão disponíveis os imunizantes do calendário de vacina de rotina, contra a influenza, covid-19, febre amarela, hepatite B, penta, HPV, dupla adulto, DTP, tríplice viral, meningocócica ACWY (conjugada) e covid-19, incluindo o reforço.

Foto: Ascom/SMS

Aracaju abre pontos de vacinação nos shoppings neste sábado e reforça imunização contra covid-19

Mesmo com o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 30, e ponto facultativo, na sexta, 31, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manterá abertos os pontos de vacinação nos três shoppings RioMar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, no sábado, dia 1°, das 13h às 18h.

Entre os principais imunizantes, a SMS reforça a importância da vacinação contra covid-19, que se mantém disponível na rede municipal. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, a vacinação é cientificamente comprovada como a medida preventiva mais eficaz contra diversas doenças.

“Este é um dos motivos que seguimos com a oferta de imunizantes contra a covid, com o objetivo de ampliar e estimular a atualização do cartão de vacinação da população em geral e retomar a alta cobertura vacinal. O cenário epidemiológico tem apresentado estabilidade há um tempo significativo, e podemos atribuir esse contexto positivo ao bom número de pessoas vacinadas. Por isso, é essencial que as pessoas continuem se vacinando e completem seu esquema vacinal”, destaca Larissa.

Segundo a coordenadora, as vacinas possuem um papel fundamental na prevenção de diversas doenças que, inclusive, já foram erradicadas, e a ampliação da cobertura contribui para que elas não voltem. “Daí a importância, que todos busquem essa proteção à saúde. Os imunizantes estão disponíveis em nosso calendário, durante o ano inteiro, e a população deve continuar se vacinando e nunca esquecer que vacinas salvam vidas”, reforça a coordenadora.

Pontos de vacinação

Os pontos de imunização localizados nos shoppings RioMar, Jardins e Aracaju Parque funcionam somente aos sábados, ofertando vacinas para pessoas a partir dos 5 anos de idade, exceto o imunizante da Pfizer Baby, que continua sendo aplicado apenas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas ações nas escolas.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação (que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável) e o cartão de vacina. Também estão disponíveis os imunizantes do calendário de vacina de rotina, contra a influenza, covid-19, febre amarela, hepatite B, penta, HPV, dupla adulto, DTP, tríplice viral, meningocócica ACWY (conjugada) e covid-19, incluindo o reforço.

Foto: Ascom/SMS