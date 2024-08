Aracaju atinge maior resultado do Ideb em sua história

A rede municipal de ensino de Aracaju alcançou sua maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), desde que a série histórica começou a ser medida, em 2005. Os resultados apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira (14) mostram que a capital sergipana saltou de 5,0, em 2021, para 5,2, em 2023, a maior nota já alcançada pelo município. Para o prefeito Edvaldo Nogueira, esse resultado “simboliza o compromisso da gestão com a Educação do município”. Além disso, destaca o gestor, “demonstra que, com planejamento e trabalho é possível alcançar melhorias significativas para a cidade”.

“Para alcançar esse índice executamos uma série de iniciativas que beneficiam professores e alunos, pois o aprendizado só prospera de forma coletiva. Ao longo dos anos, executamos programas como o EducAju, passamos a reformar, ampliar e construir unidades de ensino e, mais recentemente, lançamos o Escola Tech. Além disso, ampliamos para os professores as possibilidades de capacitação e formação continuada em suas áreas. Portanto, os dados apresentados pelo Ministério da Educação refletem os investimentos que fizemos e comprovam que estamos no caminho certo para proporcionar a melhor educação para as nossas crianças”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Secretário municipal da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu afirma que o resultado é fruto de um trabalho integrado, envolvendo todos os setores da Secretaria Municipal da Educação (Semed), que se empenham em garantir o real aprendizado de todos os estudantes da rede.

“Aracaju atingiu a maior marca de Ideb da nossa história, chegando a 5,2. A rede pública municipal de ensino descobriu uma fórmula muito poderosa para que a gente consiga continuar avançando nas nossas metas educacionais: um trabalho articulado, organizado, através de uma política de rede em que todos contribuem para o sucesso das ações, com um departamento de educação coordenando as ações pedagógicas e implementando a política municipal em conjunto com todas as escolas”, ressalta Ricardo.

Ainda de acordo com os dados do MEC, Aracaju segue avançando no que diz respeito à proficiência apresentada nas avaliações, o que significa que os estudantes estão aprendendo mais, conforme explicou o secretário Ricardo Abreu.

“Alcançamos esse resultado atravessando, inclusive, um período pandêmico no qual graças aos esforços dos professores, das famílias e dos gestores escolares, nós conseguimos manter uma coesão, uma aderência do aluno nas nossas escolas e ainda no período da pandemia nós tivemos um aumento significativo do nosso Ideb. Então, esta é uma rede que está cada vez mais resiliente, é uma rede que está cada vez mais fortalecida e é uma rede que comprova para a população aracajuana que vem cumprindo o seu papel de bem educar as crianças e os adolescentes, jovens e adultos da nossa cidade”, avaliou o gestor da Semed.

O Ideb é calculado a partir da média de dois indicadores: a taxa de aprovação dos estudantes, chamado de fluxo escolar, e o desempenho alcançado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), uma avaliação de larga escala, com questões de Língua Portuguesa e Matemática.

