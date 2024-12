Aracaju avança em inovação e aprimora serviços públicos com plataformas digitais

A Prefeitura de Aracaju tem se destacado no cenário nacional ao investir em ferramentas digitais que modernizam a prestação de serviços públicos e colocam a capital sergipana na vanguarda da governança inteligente. Entre as iniciativas mais inovadoras estão o Sistema Integrado de Licenciamento Municipal (Slim) e o MapAju, duas plataformas que revolucionam a interação entre os cidadãos, empresas e o poder público, promovendo eficiência, transparência e acessibilidade.

Lançado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), o Slim simplifica e agiliza os processos de licenciamento em Aracaju, consolidando em um único portal serviços que antes exigiam interações com diferentes órgãos. Disponível no site slim.aracaju.se.gov.br, o sistema reduz significativamente a burocracia, posicionando Aracaju como referência em agilidade para abertura de empresas no país.

Para o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, a ferramenta representa “uma transformação para a cidade”. Ele destacA que Aracaju já é a capital brasileira com o menor tempo de abertura de empresas de baixo e médio risco, com um tempo recorde de 1h06, conforme o Mapa de Empresas do Governo Federal. “Com o Slim, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, facilitando a vida dos empresários e incentivando investimentos que geram emprego e renda”, destaca o gestor.

Jeferson Passos ressalta ainda que o Slim atrai empresários de fora da cidade ao oferecer rapidez, transparência e redução de custos. “A ideia é que o empresário sinta confiança em investir aqui, com a certeza de que será bem recebido e que encontrará um ambiente de negócios moderno e eficiente. Isso contribui para o fortalecimento econômico da capital”, ressalta.

Atualmente, o Slim integra serviços das áreas tributária, saúde e meio ambiente. Os usuários podem realizar desde a inscrição municipal até a emissão de alvarás sanitários e licenças ambientais de forma prática. Nos próximos meses, novos órgãos municipais, como a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), também serão incorporados à plataforma.

MapAju

Outro marco da gestão digital de Aracaju é o MapAju, uma plataforma de georreferenciamento que aprimora o planejamento urbano e a tomada de decisões. Desenvolvido no âmbito do Projeto de Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE-Aracaju), o MapAju já se consolida como um recurso estratégico para gestão pública e atração de investimentos. O investimento de R$ 14 milhões na plataforma reflete a visão da Prefeitura em construir uma cidade mais conectada e sustentável.

Disponível no site map.aracaju.se.gov.br, o MapAju permite que os cidadãos explorem informações detalhadas sobre a capital, como dados sobre infraestrutura, mobilidade, saneamento e áreas verdes. Com interface intuitiva, a ferramenta possibilita consultas precisas, como a quantidade de postes de energia em uma rua ou a presença de saneamento básico em determinado bairro.

“O MapAju centraliza dados essenciais para o planejamento urbano e ambiental, permitindo que gestores, empresas e pesquisadores acessem informações confiáveis e detalhadas. Isso torna o processo de tomada de decisões mais eficiente e transparente”, pontua o gestor da Fazenda. Ele acrescenta que a plataforma também tem sido fundamental para identificar áreas prioritárias para novos projetos, como escolas e postos de saúde, promovendo um crescimento urbano mais equilibrado.

Impactos

Ambas as plataformas já demonstram resultados significativos. O Slim promove a automatização de processos administrativos, reduzindo custos e ampliando a transparência. Para os empresários, isso significa um ambiente de negócios mais acessível e competitivo. Já o MapAju tem se tornado uma ferramenta indispensável para a administração pública, permitindo o planejamento de políticas públicas com base em dados georreferenciados precisos.

Além disso, o MapAju tem atraído a atenção de investidores e instituições financeiras. Recentemente, o detalhamento de dados urbanos e ambientais foi importante para a Prefeitura de Aracaju obter um financiamento de R$ 500 milhões do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para o programa “Aracaju Cidade do Futuro”.

Estudantes e pesquisadores também têm aproveitado a plataforma para desenvolver estudos sobre a cidade, o que fortalece o papel do MapAju como um hub de conhecimento.

Futuro digital

As plataformas Slim e MapAju representam apenas o começo de um projeto mais amplo de digitalização em Aracaju. O MapAju, por exemplo, já está em fase de homologação para incluir novos serviços, como consulta prévia de viabilidade empresarial e validação de endereços. Além disso, será disponibilizado um aplicativo mobile para ampliar o acesso.

“Essas iniciativas mostram que Aracaju não apenas acompanha, mas lidera a modernização dos serviços públicos no Brasil. Estamos construindo uma cidade mais eficiente, conectada e sustentável, capaz de atender às demandas da população e atrair novos investimentos. Com essas ações, a Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com a inovação e a transparência, elevando os padrões de gestão pública e consolidando a capital sergipana como referência em governança digital”, afirma Jeferson Passos.

Foto Alberto Cezar