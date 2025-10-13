Aracaju Beauty Hair 2025 traz novidades e promete atrair mais de 10 mil visitantes

Maior feira de beleza e cosméticos de Sergipe, acontece de 09 a 11 de novembro e traz congressos para público Barber e Nails, com destaque para a presença de Juarez Leite, o Barbeiro mais seguido do mundo

Aracaju se prepara para receber, entre os dias 09 e 11 de novembro, a Aracaju Beauty eHair 2025, a maior feira de beleza e cosméticos de Sergipe. O evento será realizado no Centro de Convenções AM Malls, das 12h às 20h, reunindo mais de 100 empresas de todo o Brasil, com 70% vindas de fora do estado, o que reforça o potencial do encontro em movimentar a economia e o turismo local.

A cada edição, a feira se consolida como ponto de encontro entre profissionais, marcas e consumidores, oferecendo três salas de workshops gratuitos, campeonatos, lançamentos de produtos e tendências que estão moldando o setor da beleza.

Neste ano, o evento traz duas grandes novidades que prometem ampliar ainda mais o alcance da programação. Pela primeira vez, acontece o Barber Vision Summit, com o renomado especialista Juarez Leite, barbeiro mais seguido do mundo, que ministrará o Congresso “Visagismo que Transforma”, no dia 09 de novembro, em paralelo à feira. A proposta é oferecer uma imersão exclusiva voltada ao universo masculino e às novas técnicas de visagismo e barbearia moderna.

Já no dia 10 de novembro, será realizado o Nails Nordeste Summit, congresso voltado ao público da beleza das unhas, com destaque para as técnicas inovadoras e as tendências que estão bombando no mercado nacional e internacional.

Além das atrações, a feira também promete emocionar com o sorteio de um salão de beleza completo, iniciativa que reforça o compromisso da organização em incentivar o empreendedorismo no setor.

Com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível, o evento mantém o caráter social. Em 2024, foram arrecadadas mais de seis toneladas de alimentos, destinados às famílias carentes.

O idealizador da Aracaju Beauty Hair, Daniel Aragão, destaca o crescimento e a importância da feira para o cenário sergipano.

“A cada ano, a Aracaju Beauty Hair se reinventa e amplia seus horizontes. Estamos trazendo novas experiências, novos segmentos e, principalmente, mais oportunidades para quem vive da beleza. É uma feira que une conhecimento, negócios e solidariedade — e que já faz parte do calendário oficial de Sergipe”, afirmou.

Consolidada como um dos maiores eventos de beleza do Nordeste, a Aracaju Beauty Hair é uma oportunidade única para profissionais se atualizarem, empreendedores ampliarem seus negócios e marcas se conectarem ao público.

SERVIÇO:

Aracaju Beauty Hair 2025

Data: 09 a 11 de novembro

Local: Centro de Convenções AM Malls – Av. Pres. Tancredo Neves, 4444 – Inácio Barbosa

Horário: 12h às 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: www.feiradabelezaaracaju.com.br

Foto e Texto: Assessoria Aracaju Beauty Hair