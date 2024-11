Aracaju brilha no IronMan 70.3 com organização impecável

Neste domingo, 24, Aracaju amanheceu em clima de superação e adrenalina, firmando-se como a capital do triatlo ao sediar o Itaú BBA IronMan 70.3, maior competição do gênero na América Latina. O evento reuniu 1.200 triatletas de diversos países, além de centenas de turistas, movimentando a economia local e reforçando o potencial da capital sergipana como destino turístico multiesportivo de alto desempenho.

A realização impecável da prova foi marcada pela dedicação e eficiência da Prefeitura de Aracaju, que mobilizou uma força-tarefa envolvendo diversas secretarias e órgãos municipais. Serviços de limpeza, segurança, saúde, trânsito e infraestrutura foram fundamentais para garantir o sucesso do evento e a satisfação de competidores, torcedores e visitantes.

Nas primeiras horas da manhã, o cenário estava pronto: ruas bloqueadas estrategicamente pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), agentes de trânsito organizando o fluxo e orientando moradores e turistas, e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) presente ao longo do percurso com viaturas, motocicletas e bicicletas, assegurando a tranquilidade do público.

O prefeito Edvaldo Nogueira ressaltou a importância de Aracaju ter sediado o IronMan 70.3, destacando que o evento reafirma a capacidade da cidade para receber competições esportivas de grande porte. “Com a realização do IronMan 70.3 aqui em Aracaju, mostramos, mais uma vez, a capacidade que a cidade tem para receber grandes eventos esportivos como este. Esta é a maior prova de triathlon da América Latina e, ao sediá-la, Aracaju entra para o circuito internacional de competições de alta performance. Fizemos uma linda prova, passando pelos principais pontos turísticos da capital, como a Orla Pôr do Sol e a Orla da Atalaia. Foram dois anos de empenho para trazer o IronMan e hoje concretizamos esse sonho, garantindo todo o apoio logístico para que a prova acontecesse de forma tranquila. Além disso, contamos também com o apoio fundamental do Governo do Estado, que esteve presente em todas as reuniões que fizemos e fez um excelente trabalho durante a competição. Com isso, Aracaju mostra o seu potencial para sediar grandes eventos, com compromisso e qualidade”, destacou.

A secretária municipal da Juventude e do Esporte, Liliane Borba, comemorou o sucesso do evento. “A prova foi um sucesso. Todo o nosso apoio na logística fez com que a prova fosse um sucesso. A largada lá no atracadouro foi muito bonita. A gente teve a sorte de ter um clima nublado, que para o atleta é melhor, ele se cansa um pouco menos. A água estava muito boa, uma água parada, uma água que deu para o atleta desenvolver o nado de uma forma muito mais tranquila. E aí depois veio o ciclismo, que foi muito bom. Para mim, está sendo um grande sucesso o IronMan 70.3 Aracaju. Vieram pessoas do Japão, por exemplo. Veja, o atleta, viajar mais de 17.000 km do Japão para vir a Aracaju para fazer uma prova de triatlo. Isso é o que faz com que Aracaju se torne, com certeza, a capital internacional do esporte”, enalteceu a gestora.

O diretor do IronMan 70.3 Brasil, Carlos Galvão, elogiou a parceria com o município e classificou a experiência como “a melhor já vivida em 25 anos” de organização de provas no país. “A gente planejou esse evento durante o ano todo em conjunto com a Prefeitura e eu posso falar para vocês que, como primeiro evento, foi a melhor experiência possível que a gente já teve em 25 anos organizando provas de IronMan no Brasil. Então, o entendimento da Prefeitura, dos órgãos do município com o evento, foi fantástico. Obviamente que primeiro evento é sempre primeiro evento, a gente tem vários ajustes finos para serem feitos, mas, por enquanto, a gente está muito satisfeito com esse apoio imprescindível para realizar um evento dessa magnitude aqui em Aracaju. Então, só fica o meu agradecimento ao prefeito Edvaldo, a todo mundo conectado à Prefeitura, porque vocês foram absolutamente espetaculares. Quando a gente faz um evento, a gente não espera fazer somente um ano. A gente quer, no mínimo, ter uma continuidade para ajustar para os anos vindouros. A nossa intenção, sem dúvida, é essa”, declarou.

O superintendente da SMTT, tenente-coronel Silvio Prado, enfatizou o sucesso do planejamento realizado ao longo de dois anos. “Primeiro IronMan Brasil aqui em Aracaju foi um sucesso. Planejamento de dois anos, mais intensificado nos últimos três meses, com quase reuniões semanais com os organizadores, com todas as forças de segurança, tanto da Prefeitura de Aracaju quanto do Governo do Estado, cada um trabalhando dentro da sua área de atribuição nas BRs, nas rodovias, nas vias locais aqui em Aracaju. Mais de 500 pessoas trabalhando exclusivamente com a segurança da prova, principalmente na segurança do ciclista e também para manter a fluidez do trânsito em nossa cidade. Então, ocorreu tudo da melhor maneira possível, fruto desse trabalho incansável da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado empenhados em entregar essa festa para a população aracajuana”, afirmou Prado.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, avaliou como positivo o planejamento e a execução das ações atribuídas à empresa durante o IronMan 70.3 Aracaju. “Tudo aquilo que a gente planejou, que a Emsurb, dentro das suas atribuições de limpeza pública e organização dos espaços públicos, a gente consegue observar que foi um sucesso. Desde a largada, em toda a parte da desmontagem, as equipes já estavam lá para contribuir com todo o processo de limpeza. Todo o percurso que vem margeando a praia até chegar na Orla da Atalaia, as equipes estavam a postos já para que, quando começar a desmontar, toda a parte de limpeza que se houver necessidade vai ser feita. Então, tudo aquilo que é nossa atribuição – a locação dos ambulantes que surgiram, a parte de limpeza da orla como um todo – foi muito bem executado. A gente observa que a prova foi linda, dentro dos padrões que a Prefeitura de Aracaju tanto fez durante toda a sua gestão: organização, disciplina com relação aos espaços públicos, um sincronismo entre as secretarias. Foi um sucesso e, sem dúvidas, a gente fecha com a grande marca que é o IronMan”, frisou.

Suporte estratégico

A Prefeitura de Aracaju, por meio de uma articulação coordenada, garantiu suporte completo à competição. O percurso foi minuciosamente preparado com melhorias no asfaltamento, especialmente na área do atracadouro da Orla Pôr do Sol, além da instalação de 50 lixeiras móveis e duas caixas estacionárias para manter a limpeza. Equipes da Defesa Civil permaneceram de prontidão com dois veículos, enquanto profissionais da saúde atuaram no posto médico oficial do evento.

O cuidado com os detalhes também foi destaque. Ambulantes receberam orientações e foram fiscalizados para garantir um ambiente seguro e organizado. Agentes da Vigilância Sanitária estiveram atentos ao comércio local, assegurando a qualidade dos serviços prestados aos turistas.

Impacto no turismo e economia

Enquanto atletas desafiavam os próprios limites, torcedores lotavam os espaços públicos com gritos de incentivo e aplausos. A animação era visível nas expressões de quem acompanhava a prova. Além do impacto esportivo, o evento movimentou a economia e o turismo. Hotéis e restaurantes operaram com alta demanda, e a Setur (Secretaria de Turismo) marcou presença na IronMan Village, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, promovendo os atrativos locais.

Cidade preparada

O sucesso do Itaú BBA IronMan 70.3 reafirma a capacidade de Aracaju de receber grandes eventos e fortalecer sua imagem como polo de turismo esportivo. Com um clima favorável, águas calmas, infraestrutura de qualidade e uma população acolhedora, a capital mais uma vez demonstrou que é muito mais do que um destino turístico.

“Esse evento vai além da competição. Ele movimenta a economia, atrai olhares para nossa cidade e, acima de tudo, mostra que somos capazes de entregar uma organização exemplar”, concluiu o tenente-coronel Silvio Prado.

IronMan 70.3

O Itaú BBA IronMan 70.3, realizado neste domingo, 24, em Aracaju, é a maior competição de triatlo da América Latina e conta com o total apoio da Prefeitura de Aracaju, no que se refere à logística, segurança e mobilidade urbana.

A prova atrai atletas de diversos países para a cidade, movimentando a economia local e fortalecendo, ainda mais, o posicionamento da cidade como um polo de turismo esportivo, fomentando a prática do esporte entre os atletas locais.

Englobando 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, participam mais de 1.100 atletas de 12 países: Brasil, Argentina, Espanha, Japão, Holanda, Polônia, Portugal, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela e Armênia.

A prova iniciou às 5h30, com a etapa da natação, no antigo atracadouro de balsas, ao lado da ponte Joel Silveira, no bairro Mosqueiro. Em seguida, os atletas seguem para a etapa de ciclismo, percorrendo a rodovia SE-100 e as avenidas Inácio Barbosa, Santos Dumont, Beira Mar e Tancredo Neves, finalizando na Praça de Eventos da Orla da Atalaia com a etapa da corrida.

Foto Sergio Silva