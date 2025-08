Aracaju busca parceria com Unit para fortalecer governança e LGPD

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), retomou na última quarta-feira, 30, as negociações com o Grupo Tiradentes com o objetivo de formalizar uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento da governança, integridade, compliance e à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A cooperação, ainda em fase de construção, contará com o suporte técnico da Universidade Tiradentes (Unit), por meio de equipes especializadas em processos, compliance e proteção de dados. A primeira reunião entre as instituições ocorreu em março deste ano, com foco na elaboração de um acordo de cooperação técnica.

De acordo com o secretário-chefe da CGM, Paulo Márcio Cruz, a iniciativa segue as diretrizes da gestão da prefeita Emília Corrêa e visa à implementação de um sistema que atenda integralmente às exigências da LGPD em toda a administração pública direta e indireta do município.

“Estamos colocando à disposição da Prefeitura de Aracaju todo o know-how da Unit, com metodologias consolidadas em compliance e LGPD, além da expertise de profissionais como Suzan Kelly, gerente de Proteção de Dados e Processos, e Soraya Menezes, gerente de Compliance”, destacou Marcos Wandir Lobão, diretor acadêmico da Unit.

Para o secretário Paulo Márcio, a parceria representa um avanço importante na consolidação das metas do Planejamento Estratégico Municipal. “Estamos caminhando rumo a um modelo de gestão mais transparente, responsável e ético, como defende a prefeita Emília Corrêa. É um compromisso com a eficiência e o interesse público”, afirmou.

O diretor de Relações Institucionais da Unit, Valter Santana, também ressaltou o papel da academia na promoção do desenvolvimento institucional. “Estamos honrados com a visita do secretário de Controle Interno e sua equipe. Esta parceria reafirma o compromisso do Grupo Tiradentes com a inovação na gestão pública e com a construção de soluções que beneficiem toda a sociedade”, pontuou.

Além do secretário Paulo Márcio Cruz, participaram da reunião o assessor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Alex Carvalho; o coordenador Executivo de Tecnologia da Informação, Deniel Diniz; e o assessor especial para Assuntos Governamentais, Francisco Navarro.

Com informações daPMA