Aracaju celebra edição histórica do Pré-Caju 2025 na Orla de Atalaia

Aracaju viveu um dos fins de semana mais vibrantes de sua história com a realização do Pré-Caju 2025. A maior prévia carnavalesca do Brasil tomou conta da Orla da Atalaia entre os dias 14 e 16 de novembro e atraiu uma multidão que lotou a avenida para acompanhar os blocos de trios e os shows do Camarote Aju. Somente no sábado e no domingo, mais de 400 mil pessoas passaram pelo circuito da festa.

A edição deste ano também manteve uma das marcas mais celebradas do Pré-Caju: a tranquilidade. Com forte atuação das forças de segurança e equipes de saúde, a festa aconteceu de forma organizada, sem nenhuma intercorrência grave, reafirmando o evento como um dos mais seguros do país.

O sucesso de público foi tanto que alguns dos espaços mais disputados da prévia esgotaram antecipadamente. O Camarote Aju registrou lotação máxima na sexta-feira de festa; o Bloco Vumbora — comandado por Bell Marques — esgotou tanto no sábado quanto no domingo; e o Bloco Vem com o Gigante, puxado por Léo Santana, também teve todas as suas vagas preenchidas rapidamente, reforçando a alta procura e o entusiasmo do público.

A maratona de música e alegria mobilizou foliões de vários estados, movimentando intensamente os setores ligados ao turismo e ao entretenimento. Nos trios elétricos, nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Léo Santana, Timbalada, Psirico, Durval Lelys e Xanddy Harmonia garantiram momentos inesquecíveis ao longo do percurso.

No Camarote Aju, a animação também foi destaque com apresentações de Wesley Safadão, Claudia Leitte, Zé Neto & Cristiano, Banda Eva, Rafa & Pipo, Kart Love, Larissa Costa, Luiz Ferraz, Franquinho Vaqueiro, Eric Land e Parangolé, que comandaram noites de pura energia e lotação máxima.

Além do brilho musical, o Pré-Caju reafirmou seu papel como um dos maiores impulsores econômicos de Sergipe. A festa gerou milhares de empregos diretos e indiretos e impactou setores como hotelaria, gastronomia, lojas de roupas, armarinhos, costureira, postos de combustíveis, transporte e serviços, movimentando toda a cadeia produtiva da capital.

O Pré-Caju 2025 contou com o patrocínio da AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esportes da Sorte, Estância 92, Iguá Sergipe Monster Energy, além do patrocínio da Lamarão Motos no Camarote Aju. A maior prévia carnavalesca do país também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe.

Idealizador da prévia carnavalesca, Fabiano Oliveira reforça a grandeza do evento. “O Pré-Caju não é apenas diversão: é desenvolvimento, visibilidade e fortalecimento do turismo. Cada edição cria oportunidades, aquece a economia e coloca Aracaju no calendário dos grandes eventos nacionais”, afirma.

Com mais uma edição histórica, o Pré-Caju 2025 reafirma seu simbolismo cultural, turístico e econômico, mantendo viva a expectativa para o próximo ano. A 28ª edição do Pré-Caju já tem data confirmada: será realizada nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026. E que todos já comecem a se preparar — porque muitas outras novidades já estão sendo planejadas para surpreender ainda mais os foliões.

Estimativa de Público Pré – Caju 2025

Sexta-feira – 13mil pessoas contra 10mil de 2024, aumento de 23%

Sábado – 260 mil pessoas contra 250mil de 2024, aumento de 4%

Domingo – 180 mil pessoas contra 150mil de 2024, aumento de 17%

Público Total dos três dias – 453 mil pessoas contra 400mil de 2024, aumento de 12%.

Policia Militar

15 ocorrências contra 27 de 2024, redução de 44,44%

Polícia Civil

214 boletins de ocorrência contra 503 de 2024, redução de quase 60%

151 celulares subtraídos contra 411 de 2024, redução de 63%

1 veículo furtado nas imediações contra 5 de 2024,redução de 80%

Bombeiro Militar

102 ocorrências contra 109 de 2024, redução de 6,42%

SAMU

20 Atendimentos contra 19 de 2024, aumento de 5%

Posto Médico

66 atendimentos contra 110 de 2024, redução de 40%

Por Osanilde Oliveira – foto Marcos Paulo