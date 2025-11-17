Aracaju celebra edição histórica do Pré-Caju 2025 na Orla de Atalaia

Aracaju viveu um dos fins de semana mais vibrantes de sua história com a realização do Pré-Caju 2025. A maior prévia carnavalesca do Brasil tomou conta da Orla da Atalaia entre os dias 14 e 16 de novembro e atraiu uma multidão que lotou a avenida para acompanhar os blocos de trios e os shows do Camarote Aju. Somente no sábado e no domingo, mais de 400 mil pessoas passaram pelo circuito da festa.
A edição deste ano também manteve uma das marcas mais celebradas do Pré-Caju: a tranquilidade. Com forte atuação das forças de segurança e equipes de saúde, a festa aconteceu de forma organizada, sem nenhuma intercorrência grave, reafirmando o evento como um dos mais seguros do país.
O sucesso de público foi tanto que alguns dos espaços mais disputados da prévia esgotaram antecipadamente. O Camarote Aju registrou lotação máxima na sexta-feira de festa; o Bloco Vumbora — comandado por Bell Marques — esgotou tanto no sábado quanto no domingo; e o Bloco Vem com o Gigante, puxado por Léo Santana, também teve todas as suas vagas preenchidas rapidamente, reforçando a alta procura e o entusiasmo do público.
A maratona de música e alegria mobilizou foliões de vários estados, movimentando intensamente os setores ligados ao turismo e ao entretenimento. Nos trios elétricos, nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Léo Santana, Timbalada, Psirico, Durval Lelys e Xanddy Harmonia garantiram momentos inesquecíveis ao longo do percurso.
No Camarote Aju, a animação também foi destaque com apresentações de Wesley Safadão, Claudia Leitte, Zé Neto & Cristiano, Banda Eva, Rafa & Pipo, Kart Love, Larissa Costa, Luiz Ferraz, Franquinho Vaqueiro, Eric Land e Parangolé, que comandaram noites de pura energia e lotação máxima.
Além do brilho musical, o Pré-Caju reafirmou seu papel como um dos maiores impulsores econômicos de Sergipe. A festa gerou milhares de empregos diretos e indiretos e impactou setores como hotelaria, gastronomia, lojas de roupas, armarinhos, costureira, postos de combustíveis, transporte e serviços, movimentando toda a cadeia produtiva da capital.
O Pré-Caju 2025 contou com o patrocínio da AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esportes da Sorte, Estância 92, Iguá Sergipe Monster Energy, além do patrocínio da Lamarão Motos no Camarote Aju. A maior prévia carnavalesca do país também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe.
Idealizador da prévia carnavalesca, Fabiano Oliveira reforça a grandeza do evento. “O Pré-Caju não é apenas diversão: é desenvolvimento, visibilidade e fortalecimento do turismo. Cada edição cria oportunidades, aquece a economia e coloca Aracaju no calendário dos grandes eventos nacionais”, afirma.
Com mais uma edição histórica, o Pré-Caju 2025 reafirma seu simbolismo cultural, turístico e econômico, mantendo viva a expectativa para o próximo ano. A 28ª edição do Pré-Caju já tem data confirmada: será realizada nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026. E que todos já comecem a se preparar — porque muitas outras novidades já estão sendo planejadas para surpreender ainda mais os foliões.
Por Osanilde Oliveira – foto Marcos Paulo