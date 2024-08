Aracaju conclui processo de licitação do transporte público, diz SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informou na tarde desta sexta-feira (02), que foi concluído o processo de licitação do transporte público. A previsão é que elas iniciem o trabalho em 2025.

A licitação estabelece uma frota de 473 ônibus para circular na região metropolitana. Veículos com idade máxima de cinco anos e meio, com sinal wi-fi, inserção progressiva de ar-condicionado nos veículos, entre outras coisas.

A SMTT informou ainda que a empresa a empresa vencedora foi Auto Nossa Senhora Aparecida, de Minas Gerais, vai operar a frota no primeiro lote que engloba as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju.

Ainda conforme a SMTT, o segundo lote será da Viação Atalaia, que vai operar nas cidades de Aracaju e São Cirstóvão.

As quatro prefeituras que participam do consórcio devem investir um subsídio de R$ 126 milhões, rateado entre elas de acordo com o quantitativo populacional.