ARACAJU DÁ PARTIDA À ERA DA ELETROMOBILIDADE E TORNA A 1ª CAPITAL DO NORDESTE COM FROTA ELÉTRICA URBANA

A Prefeitura de Aracaju inicia um novo capítulo na mobilidade urbana da cidade com a incorporação de 15 ônibus 100% elétricos ao sistema de transporte coletivo municipal.

Com essa iniciativa, Aracaju se torna a primeira capital do Nordeste a colocar em circulação uma frota elétrica operada diretamente no transporte urbano. A entrega será na próxima sexta-feira, dia 27 de junho, às 7h, no estacionamento dos mercados centrais.

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, tem como meta estabelecida melhorar o transporte público coletivo da cidade, beneficiando a população. “Melhorar o transporte coletivo foi um compromisso de campanha. Inclusive, durante a campanha, visitamos outras capitais para montar nossas propostas para o setor. Com apenas seis meses de gestão, Aracaju já sai na frente e se torna a primeira capital do Nordeste a operar com frota urbana 100% elétrica.

É uma mudança de postura. É uma cidade que cuida do meio ambiente, que reduz a emissão de gases poluentes, que oferece mais conforto, segurança e acessibilidade para quem mais precisa. Esse avanço reforça nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e, acima de tudo, com as pessoas.”

A aquisição faz parte do conjunto de ações em andamento que visam contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas e à redução da emissão de gases de efeito estufa, além de representar um avanço significativo na mobilidade urbana da cidade. A medida também atende a uma das principais demandas da população: a melhoria do transporte público.

Os novos veículos, do modelo Azure A12BR, da fabricante TEVX Higer, operam com emissão zero de CO₂ e ruído, proporcionando mais conforto para os passageiros e reduzindo o impacto ambiental. A estimativa é que a nova frota deixe de emitir cerca de 1.650 toneladas de CO₂ equivalente por ano.

Com capacidade para até 75 passageiros, os ônibus possuem piso totalmente baixo, ar-condicionado com saídas individuais, tomadas USB em todos os assentos e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida. A autonomia é de cerca de 270 km por carga, com recarga completa em até três horas. Os veículos contam ainda com sistema de frenagem regenerativa, capaz de recuperar até 30% da bateria durante a operação.

A frota será abastecida por uma infraestrutura de recarga composta por sete carregadores elétricos. A operação assistida e o treinamento técnico dos motoristas serão realizados pela própria TEVX, garantindo segurança e eficiência desde o início da operação, prevista para julho.

Durante o período de testes, os ônibus circularam por diversos bairros da cidade e receberam avaliação positiva da população. Somadas às ações de fortalecimento do uso de transportes alternativos, como patinetes e bicicletas elétricas, a estruturação da frota elétrica posiciona Aracaju na vanguarda da mobilidade sustentável e contribui efetivamente para a política de redução das emissões de gases de efeito estufa no país.

Foto: Karla Tavares /Secom PMA