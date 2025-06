Aracaju dá um passo decisivo com entrega de 15 ônibus 100% elétricos

Um compromisso com o presente e uma contribuição concreta para o futuro: assim pode ser definida a entrega de 15 ônibus 100% elétricos ao sistema de transporte público coletivo de Aracaju nesta sexta-feira, 27. A ação coloca a cidade na vanguarda da eletromobilidade no país, como a primeira capital do Nordeste a operar com uma frota elétrica urbana, e o mais importante, sem aumento no valor da tarifa para a população.

A iniciativa representa o compromisso da gestão municipal com um transporte público mais moderno, acessível, eficiente e ambientalmente responsável por meio de uma transição histórica para uma frota silenciosa, livre de poluentes e com maior conforto para os usuários.

“É uma necessidade do presente e do futuro. Quem respeita o meio ambiente, quer ônibus elétricos. Quem respeita a vida das pessoas, quer ônibus elétricos”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

A gestora também ressaltou que a iniciativa responde a uma antiga demanda popular. “Um dos maiores gritos da população de Aracaju era o transporte público. Então agora a cidade dá esse exemplo de mobilidade, de sustentabilidade, de uma frota elétrica urbana, exatamente porque temos boa vontade e coragem. E a nova licitação que estamos conduzindo será feita para atender o povo”, completou.

Os ônibus, que têm capacidade para até 75 passageiros, são do modelo Azure A12BR, da fabricante TEVX Higer, e operam com emissão zero de CO₂ e ruído. Eles possuem piso totalmente baixo, ar-condicionado com saídas individuais, tomadas USB em todos os assentos e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Emília Golzio, todas essas características representam, além da garantia da acessibilidade, uma virada de chave rumo à inovação sustentável.

“Aracaju deixa para trás uma frota antiga e sucateada e se torna a primeira capital do Nordeste com um sistema de transporte elétrico e ambientalmente responsável. Isso é um marco histórico”, destacou.

Ela ainda reforça os ganhos ambientais concretos, benefícios para a população que enfrenta longos deslocamentos diários e o avanço rumo ao reconhecimento da capital sergipana como uma cidade inteligente.

“A falta de emissão desses gases é equivalente a 18 mil árvores plantadas por ano. A emissão zero vai garantir que a gente esteja mitigando corretamente frente às mudanças climáticas, que têm total ligação com a emissão de gases poluentes. Quando a gente tem redução, a gente tem qualidade respiratória, tem ruídos zero e tem qualidade de vida para Aracaju, que merece respeito no transporte”, disse ela.

Segundo Nelson Felipe, Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, a entrega simboliza um novo padrão de cuidado com a população. A modernização que foi feita em seis meses só era prevista pela licitação anterior em 11 anos.

“É conforto, tranquilidade, cuidado com o meio-ambiente, tudo aquilo que a gente precisa para mostrar à cidade que a prefeita Emília está cuidando rumo a uma nova Aracaju. O que a gente está fazendo em seis meses era prometido para 11 anos, e a gente já está cumprindo”, afirmou o superintendente.

Os ônibus elétricos serão distribuídos em dez linhas da cidade, garantindo que todas as regiões de Aracaju tenham acesso aos novos ônibus. “A gente quer ser a maior frota elétrica urbana do país proporcionalmente, ter mais ônibus elétricos por pessoa. Isso é um desejo da prefeita Emília e da gente na SMTT”, disse Nelson.

Para o diretor-executivo do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a ação demonstra o empenho da Prefeitura de Aracaju em modernizar o transporte público. “Quando nós pegamos o transporte em Aracaju, ele tinha uma idade média de 10 anos e meio. E a partir de agora, ele passa a ter uma idade média de 7 anos e meio. Então, isso é uma evolução muito grande, nós estamos trazendo os carros com ar-condicionado, o que nunca teve aqui em Aracaju. E dentro do consórcio, estamos trabalhando para a melhoria das linhas também”, disse ele.

Na oportunidade, o CEO da TEVX Higer, Cadu Souza, também destacou o caráter histórico da entrega dos ônibus elétricos para a população. “É uma contribuição para o futuro das gerações. Nós trouxemos o diferencial do que há no mercado em tecnologia. Os motoristas serão capacitados e esses ônibus fazem todas as viagens durante o dia e só carregam à noite”, explicou.

Renovação da frota e sustentabilidade

A aquisição dos 15 ônibus faz parte do conjunto de ações que visam contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas. A estimativa é que a frota deixe de emitir cerca de 1.650 toneladas de CO₂ equivalente por ano.

O movimento também representa um avanço significativo na mobilidade urbana de Aracaju. Durante o período de testes, os ônibus elétricos circularam por diversos bairros da cidade e receberam avaliação positiva da população.

A infraestrutura de recarga da frota será composta por sete carregadores elétricos, com o consumo de energia custeado pelas empresas que operam no sistema. Cada uma delas ficará com 5 unidades.

O treinamento técnico dos motoristas será realizado pela própria empresa TEVX, garantindo segurança e eficiência desde o início da operação, prevista para julho.

Com a nova gestão, já são 68 ônibus com ar-condicionado já em circulação, o que representa 14% da frota da capital. Pela licitação anterior, essa modernização estava prevista apenas para 2035, com possibilidade de reajuste da tarifa.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA