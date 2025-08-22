Aracaju é destaque em eventos de turismo em Minas Gerais e São Paulo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), foi representada em duas grandes feiras do setor turístico, realizadas neste mês de agosto. A participação da capital tem o objetivo de ampliar a visibilidade do destino Aracaju e fortalecer a promoção aracajuana no mercado nacional.

Nos dias 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte (MG), aconteceu a 3ª edição da Travel Next. O evento reuniu mais de seis mil profissionais de turismo e de 800 marcas, consolidando-se como um espaço estratégico para fomentar relacionamentos e compartilhar conteúdos que contribuam para o desenvolvimento dos agentes de viagens.

De acordo com o secretário da Setur, Fábio Andrade, a participação foi uma oportunidade para inserir Aracaju nas discussões sobre tendências do setor e fortalecer parcerias comerciais. “Levamos o nome da nossa cidade para um público diferente, que pode contribuir para ampliar o fluxo de visitantes e movimentar a economia local”, destacou.

Já na última quinta-feira, 21, teve início o 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP). Com atividades até o sábado, 23, a feira é considerada o maior evento de valorização dos destinos brasileiros, apresentando experiências em diferentes segmentos, como natureza, cultura, turismo rural e de base comunitária.

“A presença nesse espaço é estratégica, pois reforça a promoção da cidade como um destino plural, competitivo e alinhado às demandas do turismo nacional e internacional. Estar no Salão é reafirmar que Aracaju tem potencial para atrair cada vez mais visitantes interessados em conhecer nossa cultura, nossa gastronomia e nossas belezas naturais”, disse o secretário Fábio Andrade.

Aracaju participou dos eventos a convite do Governo do Estado. Durante a feira em São Paulo, o ministro do Turismo, Nelson Sabino, visitou o stand de Aracaju e recebeu das mãos do secretário o passaporte de Aracaju. “Foi um momento muito importante, porque mostramos ao ministro uma das nossas principais ferramentas de promoção turística. O Passaporte é um convite para que o visitante viva experiências únicas em nossa cidade”, comemorou o secretário.

