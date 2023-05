Aracaju é palco do Enesp NE. Evento reúne representantes do setor de segurança

Esta semana, mais de 200 representantes do setor de segurança privada e patrimonial do Brasil estarão em Aracaju para discutir diversos temas relacionados à área. O Enesp Nordeste acontece de 17 a 20 de maio, na capital sergipana.

“Estamos muito felizes em receber esse evento, tão importante para o nosso setor. Já é a 19a edição no país e a terceira da região. A cada encontro, temos sempre novas ideias, novos caminhos para fortalecer a segurança privada no país”, afirma Sandro Moura, presidente do Sindesp/SE.

Na quarta-feira (17), os convidados serão recepcionados em Aracaju. Já na quinta (18), no Vidam Hotel Aracaju, o dia vai ser de debates em três palestras que irão abordar temas como direitos trabalhistas, reforma tributária e a segurança privada no Brasil.

O Enesp Nordeste é também uma oportunidade de ampliar negócios e reconhecer o trabalho de dirigentes e empresários, que tanto se dedicam ao setor. “Serão dias muito produtivos, sem dúvidas. Sairemos do Enesp mais atualizados e conscientes do que precisamos fazer para fortalecer a segurança privada no Nordeste e no Brasil”, destacou Sandro Moura.

Projor Comunicação