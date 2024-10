Aracaju é sede do 1º Encontro do Cidade Empreendedora

Aprimorar as ações que melhoram os ambientes de negócios, fomentar o empreendedorismo e dinamizar as economias locais. Esses são os objetivos do 1º Encontro Nacional do Cidade Empreendedora, que será realizado em Sergipe, de 14 a 18 de outubro. Cerca de 60 gestores e analistas de todo o país poderão conferir in loco os resultados das ações implementadas em diferentes cidades do estado, além de discutir sobre os dez eixos do projeto e propor uma atuação mais integrada para o ciclo que se inicia em 2025.

O programa tem transformado a realidade local de diversos municípios brasileiros por meio de ações estratégicas em prol do desenvolvimento econômico e social. A iniciativa é organizada em dez eixos de atuação: gestão e políticas públicas; lideranças locais e governança; simplificação; sala do empreendedor; compras públicas e acesso a crédito; empreendedorismo na escola; inclusão socioprodutiva; identidade, vocações e mercado; inovação; resiliência climática e sustentabilidade.

Os 10 eixos do Cidade Empreendedora também se conectam com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Contabilizamos mais de 65 mil ações que contribuem para as metas dos ODS por meio do programa”, informa o coordenador nacional do Cidade Empreendedora, Mauricio Tedeschi. “A revisão dos dez eixos do Cidade Empreendedora aponta para novos caminhos e intencionalidades de uma dedicação maior, especialmente relacionadas à inovação e resiliência climática”, destaca. “O programa tem se consolidado como um hub de relacionamento do Sebrae com as prefeituras municipais.”

Visitas técnicas

Os municípios onde serão realizadas as visitas técnicas são Canindé do São Francisco (Boas práticas do turismo e Circuito dos Umbuzeiro), São Cristóvão (Sala do Empreendedor; Simplificação e Caso da Cidade de Boquim – Apresentação de Resiliência; e Climática e Sustentabilidade), Moita Bonita (Compras Públicas e Chamada Pública para MEI), Divina Pastora (Marketing Territorial/IG; Renda Irlandesa e Empreendedorismo na Escola), e Indiaroba (Acesso ao Crédito, com visita técnica ao Banco Popular de Indiaroba e Gestão Municipal).

Fonte: Sebrae (Foto: Divulgação)