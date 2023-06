Aracaju e várias cidades amanhecem cobertas por neblina nesta sexta

Aracaju e cidades do interior do estado, como São Cristóvão, Maruim e Estância amanheceram nesta sexta-feira (9) tomadas por neblina.

De acordo com a previsão do tempo, em Aracaju, o tempo deve permanecer nublado com temperaturas entre 23°C e 28°C e há possibilidade de chuva ao longo do dia.

O fenômeno, que não é muito comum no estado, é explicado pela meteorologia pela temperatura que cai rapidamente e a umidade elevada.

A meteorologia explica ainda que a neblina pode ocorrer em qualquer época do ano, no entanto, é mais comum durante as estações de outono e inverno.

Foto redes sociais