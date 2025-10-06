Aracaju esquenta para o Pré-Caju com shows de Timbalada, Bruninho Top 7

Aracaju vai entrar no clima de Carnaval antes da hora! Os ensaios oficiais do Pré-Caju prometem colocar a cidade para dançar em quatro edições animadas, começando no sábado, 18 de outubro. O evento será realizado no estacionamento do RioMar Shopping, das 17h à 1h, em um Palco 360º, que garante interação total entre público e artistas.
A noite de abertura terá a energia contagiante da Timbalada, que promete surpreender os fãs “timbaleiros” com novos sucessos e antigos que marcam gerações. Também no palco, o ritmo envolvente de Bruninho Top 7 e a sofrência romântica de Kart Love garantem diversão para todos os foliões.
Mas é bom se antecipar para comprar o ingresso com preço especial até às 23h59 do dia 14 de outubro. Após essa data, haverá mudança de valor. Vendas presencialmente na loja Point do Ingresso (no RioMar Shopping) ou online pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo WhatsApp: (79) 3085-7300.
O Pré-Caju 2025 conta com o patrocínio da AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte, Estância 92, além do apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe.
Serviço:
Evento: Ensaios do Pré-Caju – 1º Ensaio
Data: Sábado, 18 de outubro
Local: Estacionamento do RioMar Shopping Aracaju
Horário: Das 17h à 01h
Atrações: DJ, Timbalada, Bruninho Top 7 e Kart Love
Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e www.pointdoingresso.com.br
Informações: (79) 3085-7300 (WhatsApp)
Texto e foto Osanilde Oliveira