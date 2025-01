Aracaju está entre as 12  cidades mais vendidas pelo Voa Brasil

Três cidades do Nordeste – Recife, Fortaleza e Salvador – entraram em dezembro na lista dos cinco destinos mais procurados pelos beneficiados do programa Voa Brasil, que oferece passagens de até R$ 200 a aposentados do INSS.

Aracaju aparece na 12ª posição entre os destinos mais procurados, em dezembro passado, pelos beneficiados do programa Voa Brasil.

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os destinos preferidos, mas Brasília, que em novembro ocupava o terceiro lugar, caiu para sexto nos números de dezembro.

No balanço dos cinco meses, o Ministério de Portos e Aeroportos constatou que os aposentados reservaram 23.187 passagens para todos os estados brasileiros, ocupando assentos considerados ociosos pelas companhias aéreas. As passagens com destino aos estados do Sudeste e Nordeste representam 44 e 40,5% do total adquirido.

“O Voa Brasil é um programa de inserção social, sem qualquer subsídio do governo, destinado a pessoas que não viajaram nos últimos 12 meses. Ou seja, quando se analisa os números, estamos incluindo novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, avalia o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, lembrando que a segunda etapa do programa, voltada a estudantes universitários de baixa renda, deve ser anunciado ainda no primeiro semestre de 2025.

De acordo com as regras desta primeira etapa do programa, lançado do final de julho de 2024, cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas a um preço máximo de R$ 200.

Destino Reservas São Paulo 6811 Rio de Janeiro 2069 Recife 1751 Fortaleza 1741 Brasília 1478 Salvador 1373 João Pessoa/Bayeux 835 Maceió/Rio Largo 699 Natal 684 Belo Horizonte/Confins 642 São Luís 486 Aracaju 430 Campinas 367 Porto Seguro 356 Juazeiro do Norte 333 Belém 279 Vitória 260 Porto Alegre 258 Manaus 255 Curitiba 248

Assessoria Especial de Comunicação Social – Ministerio de Portos e Aeroportos