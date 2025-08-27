Aracaju estreia no Startup Summit e inicia conexões estratégicas

O primeiro dia do Startup Summit 2025 marcou a estreia de Aracaju em um dos maiores eventos de empreendedorismo e tecnologia do Brasil, que acontece em Florianópolis. Pela primeira vez, a capital sergipana participa com estande próprio, reunindo 16 startups locais e fortalecendo sua presença no ecossistema nacional de inovação.

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), apresentou o ELI – Ecossistema Local de Inovação, em parceria com o Tiradentes Innovation Center, SergipeTec e Sistema Fecomércio-SE, numa ação conjunta que tem atraído a atenção de investidores, empresários e representantes de outras cidades.

Segundo o secretário da Semde, Dilermando Júnior, a primeira etapa já mostrou resultados positivos. “A iniciativa da gestão da prefeita Emília Corrêa promove a união do ecossistema de inovação da Grande Aracaju em um evento de grande porte. Logo no primeiro dia, conseguimos realizar conexões estratégicas e mostrar que Aracaju tem criatividade, talento e um ecossistema inovador em crescimento. É o início de uma presença que certamente abrirá portas para novas parcerias e investimentos na capital sergipana”, destacou o secretário.

O estande sergipano foi palco de intensa movimentação, com empreendedores apresentando soluções nas áreas de tecnologia, saúde, educação e sustentabilidade. Além da visibilidade, a participação permitiu troca de experiências com outros polos de inovação do país, reforçando o papel de Aracaju como referência em inovação no Nordeste.

Nos próximos dias, a missão aracajuana seguirá participando de rodadas de negócios, palestras e atividades de multi-networking, ampliando ainda mais as oportunidades para startups e instituições do ecossistema local.

Foto: Ascom Semde