Aracaju ganha a sua primeira loja oficial da Xiaomi

Promoção de inauguração do quiosque localizado no Shopping Jardins segue até o domingo, 26 de maio

A marca chinesa que é referência mundial em smartphones, equipamentos eletrônicos e produtos inteligentes acaba de inaugurar a sua primeira operação oficial em Sergipe. O quiosque localizado no Shopping Jardins, em Aracaju, oferece uma nova experiência ao consumidor e dispõe de uma diversidade de produtos tecnológicos, além de promoções imperdíveis de inauguração. O ponto de vendas fica em frente ao Mc Donald´s, próximo à Praça de Alimentação Jardins e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Itens para a casa inteligente, como aspiradores, lâmpadas, assistentes de voz (Google e Amazon), caixas de som, air fryer, câmera de segurança, balança, escova de dente, fone de ouvido, abridor de vinho são alguns dos produtos disponíveis, além dos famosos smartphones e tablets. A maioria dos gadgets conecta-se ao smartphone, permitindo que o usuário programe e controle o funcionamento dos equipamentos à distância.

Até a caneta Xiaomi é inteligente e usa tinta em gel que não borra. Se pingar água ou álcool no documento, por exemplo, a escrita não é danificada.

Dentre os smartphones, os destaques são os mais recentes lançamentos Xiaomi no Brasil: o Redmi Note 13 Pro e o POCO X6 Pro. O quiosque localizado no Shopping Jardins é a 35ª loja oficial da Xiaomi no país e, além da diversidade de produtos tecnológicos, a operação oferece assistência técnica a equipamentos da marca homologados no Brasil.

Ofertas

Até domingo, 26 de maio, os consumidores têm a oportunidade de aproveitar descontos exclusivos em smartphones, fones de ouvido, smartwatches e outros gadgets. Dentre os destaques está o Redmi Note 13 5G de 256 GB por R$ 2.499, acompanhado dos Redmi Buds 4 Lite de presente.

Tablets, smartwatches e equipamentos para o lar também estão em oferta. Redmi Pad SE por R$ 1.799, Redmi Watch 3 Active por R$ 499 e o Xiaomi Robot Vacuum E10 com desconto de 20%, saindo por R$ 1.999, são algumas opções.

Nas compras acima de R$ 599,99, o cliente ganha uma chopeira para latas ou um aparelho para massagem facial InFace Sonic Facial Device. As ofertas são válidas até o dia 26 de maio, ou enquanto durarem os estoques (o que ocorrer primeiro).

