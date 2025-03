Aracaju ganha novo polo de cinema e cultura com a estreia do Cine Clube Rua Maruim

As exibições quinzenais acontecem na Aldeia Circo, localizada na Rua Maruim, nº 190, Centro Histórico de Aracaju

Na próxima quarta-feira, dia 02 de abril, às 18h30, acontece a estreia do Cine Clube Rua Maruim de Baixo Orçamento, um espaço de encontro sobre cinema e cultura com exibições de filmes nacionais de baixo orçamento, rodas de conversa e valorização da arte local. O cine clube foi idealizado por Renata Mourão, formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e conta com a curadoria de Wesley Pereira de Castro, mestre com Comunicação pela UFS e integrante da Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Aracaju mantém a tradição do cinema de rua, cultura ameaçada ao longo dos anos e que encontra poucos espaços de resistência. A proposta do Cine Clube Rua Maruim também é de ser reconhecida como um local de potência criativa, troca de ideias e formação de pensamento crítico sobre cinema, política, sociedade e arte. O Centro Histórico de Aracaju foi escolhido como o ponto onde tudo irá acontecer, a exibições serão realizadas no espaço da Aldeia Circo (Rua Maruim, nº 190, Centro).

“O Cineclube Rua Maruim nasce como movimento de resistência cultural e celebração da camaradagem — o cinema feito junto, com afeto, criatividade e troca coletiva”, afirma a organização.

Na primeira exibição, forma escolhidos os títulos: Mar Negro, de Rodrigo Aragão; Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queirós; Santa Mônica, de Felipe André, e uma sessão surpresa. O Cineclube Rua Maruim de Baixo Orçamento é aberto ao público (verificar classificação indicativa dos filmes), as exibições acontecem quinzenalmente e o projeto tem apoio da Funcaju e Funcap via Lei Paulo Gustavo.

Fonte assessoria do Cineclube