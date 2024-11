Aracaju ganha vida com acendimento das luzes do Natal Iluminado

Na noite de ontem (28), o coração de Aracaju brilhou com o acendimento das 6 milhões de luzes do Natal Iluminado 2024, marcando o início oficial das celebrações natalinas da capital sergipana. O evento reuniu cerca de 6 mil pessoas nas praças centrais de Aracaju, onde o público já pode vivenciar o espírito natalino em um espetáculo de luzes e emoção, promovido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju.

O presidente do Sistema Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, deu início à festa ao acionar simbolicamente a iluminação especial, que conta com mais de 6 milhões de pontos de luz espalhados pelas praças centrais da cidade.

“Este é um momento de celebração e união para as famílias aracajuanas e para os visitantes que prestigiam nossa cidade. O Natal Iluminado não apenas encanta, mas também gera impacto positivo na economia e no turismo local. Quando criamos o projeto em 2017, com a ideia do ex-presidente, hoje senador, Laércio Oliveira, queríamos estar presentes em toda a cidade. Hoje tem natal no Centro, na Orla, na Sementeira, no Bairro Industrial, por toda os cantos de Aracaju. O Natal Iluminado está espalhado por toda cidade, nessa parceria importante, porque o Natal Iluminado é para todos de Aracaju”, destacou Andrade.

A decoração deste ano é um espetáculo à parte, com mais de seis milhões de pontos de luz transformando as praças centrais de Aracaju em um verdadeiro cenário de conto de fadas. Árvores iluminadas, figuras natalinas gigantes, elementos natalinos decorativos e ambientes com cor e vida encantam os visitantes, criando uma atmosfera mágica para as celebrações. Atendendo a um pedido frequente do público, o parque de diversões foi ampliado nesta edição, trazendo novas atrações especialmente pensadas para as crianças. Com brinquedos diversificados, o parque reforça o Natal Iluminado como um evento voltado para toda a família, onde alegria e tradição se encontram em perfeita harmonia.

Desde 2017, quando foi criado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, o Natal Iluminado vem se consolidando como uma tradição em Sergipe, e este ano se superou ao gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos em todas as etapas de sua realização, desde o planejamento até a execução. A grandiosa estrutura foi possível graças ao apoio de patrocinadores como Construtora Celi, Energisa, O Boticário, Discar, Duas Rodas, Viação Atalaia, Eneva e Banco do Nordeste – Governo Federal, além do suporte do Setransp e da Unoun Internet.

Parada “Um Sonho de Natal” começa em dezembro

Uma das atrações mais aguardadas desta edição é a parada “Um Sonho de Natal”, que promete encantar o público com desfiles temáticos repletos de magia e alegria. Os desfiles começarão no dia 4 de dezembro e acontecerão aos sábados e domingos até o final do mês, consolidando o Natal Iluminado como um dos principais eventos do calendário turístico e cultural de Sergipe. Os desfiles acontecerão na capital e no interior do estado.

Impacto no turismo e na economia

Além de encantar os visitantes, o evento fortalece setores estratégicos como comércio, gastronomia e hotelaria, gerando oportunidades e movimentando a economia local. Famílias, turistas e comerciantes celebraram o sucesso da inauguração, que já se tornou um dos momentos mais esperados do ano em Aracaju.

Com luzes que transformam o cenário das praças centrais em um espetáculo inesquecível, o Natal Iluminado reafirma a capital sergipana como destino turístico nacional, ao mesmo tempo em que celebra a união e o espírito de Natal em grande estilo.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto ascom Fecomércio