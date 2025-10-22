Aracaju irá sediar o II Congresso de Direito Previdenciário da Asaprev

Nos dias 13 e 14 de novembro, no hotel Arcos da Orla acontecerá a segunda edição do Congresso de Direito Previdenciário, promovido pela Associação Sergipana da Advocacia Previdenciária.

Durante dois dias cerca de 20 palestrantes de destaque no Direito Previdenciário irão proporcionar muito aprendizado, troca de experiências e debates enriquecedores, que este terá como tema: “Valorização, integração e humanização”, em uma programação extensa.

O evento é promovido especialmente para advogados, gestores públicos, consultores e estudantes. As inscrições podem ser realizadas através do site: iicongressoasaprev.com.br

Fonte e foto assessoria