Aracaju já aplicou 75% das doses contra a influenza; vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde

A imunização é o principal aliado para a prevenção contra as síndromes gripais, e mesmo com as diversas estratégias adotadas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a vacina contra a influenza continua com baixa adesão, sobretudo entre pessoas de grupos prioritários, como idosos, gestantes e trabalhadores de saúde. A capital sergipana aplicou 158.814 doses do imunizante contra a gripe, o que representa 75,3% do público – a meta é 90% -, que é de 210.850, e mantém o trabalho de imunização ativo enquanto houver estoque. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de vacinar no mínimo 90% do público-alvo.

Até o momento, só foram vacinados 47.960 idosos, que equivale a 55,95% do público esperado nessa faixa da população; 18.131 crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, o que equivale a 41,04% dessa faixa etária; 4.788 trabalhadores da saúde, ou seja, somente 16,63%; 3.361 professores, 52,28% do grupo; 1.825 gestantes que representa 30,73%; 156 puérperas, sendo 15,98%; 3 indígenas; e 35,23% do total de 74.295 pessoas da população geral.

“Devido à baixa adesão dos grupos prioritário, no dia 13 de maio, ampliamos a vacina para a toda população com mais de seis meses de idade e seguimos vacinando até zerar o estoque. A Organização Mundial da Saúde [OMS] reforça que os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar a óbito, ainda mais neste período de inverno. Por isso, conclamamos a população para se vacinar. A vacina garante minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”, explica a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Pontos de vacinação

Estão aptos a receber a vacina contra a influenza todas as pessoas acima de 6 meses. O imunizante segue disponível nas 45 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Entre estas 18 Unidades, estão com o horário estendido, até as 18h, são elas: Antônio Alves, Augusto Franco, Ministro Costa, Dona Sinhazinha, Ávila Nabuco, Marx de Carvalho, Hugo Gurgel, Joaldo Barbosa, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Cândida Alves, Dona Jovem, Francisco Fonseca, José Machado, José Calumby Filho, Onésimo Pinto, Fernando Sampaio e Geraldo Magela.

Já nos três shoppings da capital, o serviço de vacinação é ofertada somente para as pessoas acima de 5 anos de idade, de segunda a sábado, das 10h às 16h. Para receber os imunizantes contra a influenza é preciso apresentar documento com foto e cartão de vacina.

Foto: Marcelle Cristinne