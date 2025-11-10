Aracaju já está pronta para os três dias do Pré-Caju 2025; veja a programação

Faltando quatro dias para o Pré-Caju 2025, a capital sergipana já se transforma em palco de festa e animação. A cidade se prepara para receber foliões de diferentes estados, que vão curtir blocos de trios, shows no Camarote Aju e uma programação repleta de grandes nomes da música nacional. Além da diversão, o Pré-Caju 2025 é um importante motor da economia local e reforça o papel de Aracaju como destino turístico de destaque no país.
A festa acontece nos próximos dias 14, 15 e 16, na Orla de Atalaia, movimentando mais de 70 setores da economia, incluindo hotéis, bares, restaurantes, transporte, segurança privada, confecção de abadás, lojas de roupas, salões de beleza e cervejarias. Estima-se que o evento gere mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, impactando de forma significativa a economia sergipana.
Para Fabiano Oliveira, idealizador da prévia carnavalesca, o evento vai muito além do entretenimento. “O Pré-Caju não é só festa, é desenvolvimento. Cada edição aquece diversos setores da economia, gera emprego, renda e visibilidade para Aracaju. Mais do que diversão, a prévia carnavalesca é um patrimônio cultural que conecta turismo, cultura e negócios, movimentando toda a cidade”, afirma.
Entre os artistas confirmados estão Bell Marques, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Saulo Ferandes, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Luiz Caldas, Psirico, Maysa Reis, Bruninho Top7, Michele Andrade, Rafa & Pipo, Márcia Freire, Alexandre Peixe, Jaú e Édson Gomes, Banda Eva, Timbalada, Zé Neto & Cristiano, Cláudia Leite e Kart Love.
Os preparativos finais seguem a todo vapor. O Camarote Aju, montado na área externa do Espaço Sobre as Ondas, está sendo finalizado, enquanto a Avenida Santos Dumont, por onde desfilam os blocos de trios, já está toda decorada, avisando que a festa vai acontecer e criando o clima na cidade.
Vendas de abadás e ingressos
Os ingressos de abadás para os blocos de trios e as camisas do Camarote Aju estão à venda na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Outra alternativa é comprar através do site oficial da festa www.precaju.com.br.
Programação dos blocos e da pipoca
15 de novembro (sábado)
13h30 – Bloco Prevenção (Maysa Reis)
14h00 – Bloco Vumbora (Bell Marques)
14h30 – Bloco Com Amor (Ivete Sangalo)
15h00 – Bloco Torcida (Xanddy Harmonia)
15h30 – Trio Verão Sergipe (Durval Lelys)
16h00 – Bloco Cajuranas (Psirico)
16h30 – Axé 40 anos Salvador (Alexandre Peixe)
17h00 – Pipoca da FM Sergipe (Valnejós)
17h30 – Trio Arraiá do Povo (Mikael Santos)
18h00 – Pipoca Elétrica (É o Tchan com participação Bruninho Top 7)
18h30 – Bloco da Limpeza (Banda de Frevo com os pés em baixo)
16 de novembro (domingo)
13h00 – Bloco do Papelão (Inspiração do Gueto)
13h30 – Pipoca Laroye (Descidão dos Quilombolas)
14h00 – Bloco Com Amor (Saulo Fernandes)
14h30 – Bloco Vumbora (Bell Marques)
15h00 – Bloco Vem com o Gigante (Léo Santana)
15h30 – Axé 40 anos Salvador (Márcia Freire)
16h00 – Pipoca Caranguejo Elétrico (Armandinho Dodo e Osmar)
16h30 – Trio Verão Sergipe (Timbalada)
17h00 – Pipoca da FM Sergipe (Jau e Édson Gomes)
17h30 – Trio Arraiá do Povo (Natanzinho Lima)
18h00 – Bloco da Limpeza (Banda de Frevo os pés em baixo)
Programação do Camarote Aju
14 de novembro (sexta-feira)
19h30 – Luiz Ferraz
22h – Banda Eva
00h – Wesley Safadão
02h – Léo Santana
15 de novembro (sábado)
18h – Franquinho Vaqueiro
19h50 – Kart Love
22h – Claudia Leitte
00h – Henry Freitas
02h – Pagod’art
16 de novembro (domingo)
18h – Larissa Costa
20h – Rafa e Pipo
22h – Zé Neto & Cristiano
00h – Eric Land
02h – Parangolé
Texto e foto Osanilde Oliveira