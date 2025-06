Aracaju marca presença no principal congresso de compliance do país

O secretário-chefe da Controladoria-geral do Município (CGM) de Aracaju, Paulo Márcio Cruz, participa nesta semana do 12º Congresso Internacional de Compliance, realizado em São Paulo. Considerado o principal evento do setor no país, o congresso segue até a próxima quinta-feira, 12, e reúne especialistas do Brasil e do exterior.

Ao longo de três dias, os participantes terão acesso a uma programação intensa, composta por palestras, workshops e oficinas que abordam as principais tendências e desafios da área. Entre os temas em destaque estão inovação, ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), compliance na administração pública, inteligência artificial, sustentabilidade, governança, proteção de dados, combate à corrupção e controles internos.

A presença da CGM de Aracaju no evento reforça o compromisso da gestão municipal com a ética, a transparência e a adoção das melhores práticas de governança pública. De acordo com o secretário Paulo Márcio, a participação no congresso contribui diretamente para o aprimoramento dos mecanismos de controle interno, a prevenção à corrupção e a promoção da integridade no serviço público.

“A troca de experiências com profissionais de todo o país e o acesso a conteúdos atualizados fortalecem as ações da Controladoria. Estamos em constante busca por novas ferramentas e conhecimentos que garantam uma gestão mais eficiente, responsável e alinhada aos princípios da boa governança”, destacou o secretário.

Também participam do evento o assessor extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos da CGM, Alexsandro Carvalho, e a consultora para Assuntos Governamentais e responsável pelo planejamento estratégico da gestão, Allana Vasconcelos.

Foto: Ascom/CGM