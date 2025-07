OFICIALIZADA ADESÃO AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E COMPROMISSO COM A INCLUSÃO

Aracaju deu mais um passo importante rumo à inclusão plena. Nesta sexta-feira, 25, a capital sergipana oficializou sua adesão ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Novo Viver Sem Limite, durante cerimônia realizada em Brasília.

A solenidade aconteceu na sede da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e contou com a presença do secretário municipal da Defesa da Pessoa com Deficiência (SEMDEF), Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho.

A adesão ao programa nacional marca um novo momento na consolidação das políticas públicas locais voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. Aracaju passa, agora, a integrar formalmente uma rede nacional de municípios comprometidos com a transformação social e o protagonismo das pessoas com deficiência.

A agenda em Brasília foi realizada em nome da prefeita Emília Corrêa, idealizadora da criação da Secretaria Municipal da Defesa da Pessoa com Deficiência. A iniciativa da gestora foi decisiva para que Aracaju desse um salto na institucionalização das políticas de inclusão, assegurando que a pauta das pessoas com deficiência tivesse lugar permanente na estrutura da administração municipal.

Representando oficialmente a capital sergipana, Luizinho participou da cerimônia como porta-voz do trabalho técnico e político que a SEMDEF vem desenvolvendo nos últimos anos. “Aracaju se junta ao esforço nacional por uma sociedade mais justa, onde as pessoas com deficiência sejam verdadeiramente protagonistas. Estamos aqui para somar, articular e fazer acontecer”, destacou.

A entrada de Aracaju no Novo Viver Sem Limite é resultado direto do trabalho articulado da SEMDEF, que tem colocado a pauta da inclusão no centro da gestão municipal. A secretaria atua em parceria com outras pastas, instituições e movimentos sociais para garantir o acesso a direitos, promover autonomia e combater todas as formas de exclusão.

O Novo Viver Sem Limite articula ações em todo o país nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, acessibilidade e participação social, com foco na autonomia e valorização das pessoas com deficiência. Com a adesão ao programa, Aracaju reforça seu compromisso com políticas públicas cada vez mais inclusivas, efetivas e cidadãs.

Foto: Ascom Semdef/PMA