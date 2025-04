Aracaju participa pela primeira vez de Rodada de Negócios da Foco Operadora

Pela primeira vez, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, foi representada na Rodada de Negócios da Foco Operadora, realizada de 10 a 13 de abril, no Vila Galé Alagoas, que fica localizado em Barra de Santo Antônio/AL. Os dias de evento foram voltados ao aprendizado, networking e negociações voltados ao trade turístico.

A Rodada de Negócios da Foco Operadora é uma das principais plataformas de comercialização de produtos turísticos do Nordeste. O evento, que reúne agentes de viagens, operadores e representantes de destinos turísticos estratégicos, é uma vitrine privilegiada para apresentar o potencial turístico da capital sergipana.

“Nós precisamos capacitar os agentes de viagem para que eles possam vender melhor Aracaju. É necessário massificar a divulgação de nossa capital como destino turístico para aqueles que estão nesse raio de até 500 quilômetros”, explicou o secretário Municipal do Turismo, Fábio Andrade.

Estar presente nessa rodada de negócios representa um passo importante para Aracaju ampliar sua visibilidade, atrair novos fluxos turísticos e integrar-se de forma mais efetiva ao circuito nordestino de viagens. Trata-se de uma importante estratégia de promoção e captação de turistas.

Noite do Forró

Para apresentar o destino Aracaju aos agentes e operadoras de turismo, a Setur promoveu algumas atividades durante a realização do evento. As iniciativas foram pensadas de forma que demonstrassem a hospitalidade, segurança, gastronomia, cultura e belezas naturais da capital.

Entre as ações, a que mais chamou atenção foi a Noite do Forró. Todos os participantes do evento puderam se divertir com um aperitivo daquilo que Aracaju pode oferecer de melhor em suas atividades juninas. A aceitação do público foi muito positiva.

“Estamos aqui vivendo realmente esse clima. E a gente está contemplando todos os nossos convidados com uma noite espetacular, uma noite especial de Aracaju no nosso evento. As pessoas estão amando. Estamos muito felizes”, afirmou Antônio Neto, CEO da Foco Operadora.

Reunião com presidente do Grupo Vila Galé

Durante o evento, o secretário Fábio Andrade e o diretor de Turismo, Thiago Moura, reuniram-se com o presidente e fundador do grupo Vila Galé, Dr. Jorge Rebelo de Almeida. Na ocasião, foi oficializado o convite para que o grupo visite Aracaju com o objetivo de analisar propostas de investimento na capital sergipana.

“Esse encontro representa um novo e promissor momento para Aracaju, que começa a atrair o olhar de grandes investidores do setor turístico. Estamos satisfeitos em ter contribuído para essa grande articulação. Turismo é uma atividade que gera emprego, renda e novas oportunidades para a nossa cidade”, disse Fábio Andrade.

O Grupo Vila Galé, presente em Portugal, Brasil, Cuba e Espanha, é referência internacional em hospitalidade e conhecido por transformar os destinos onde atua, impulsionando o turismo, gerando empregos e fortalecendo a economia local. No Brasil, já são dez unidades em operação, com destaque para grandes resorts que promovem o desenvolvimento regional.

Plantio de Árvore

Já no início da Rodada de Negócios, o secretário Municipal do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, e o CEO da Foco Operadora, Antônio Neto, realizara o plantio de uma árvore. O momento simbolizou o compromisso assumido com o turismo sustentável e o nascimento de uma nova parceria.

Texto e foto assessoria