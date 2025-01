Aracaju passa a ter 20 voos extras durante o período do Carnaval 2025

A empresa Azul Linhas Aéreas anunciou a inclusão de 20 voos extras, considerando ida e volta, para Aracaju, entre 26 de fevereiro e 9 de março, ou seja, durante o período de Carnaval.

Aracaju contará com 22 voos adicionais, sendo 12 de e para Campinas (SP), um dos principais hubs da companhia que conecta passageiros de todo o Brasil, e 8 de e para Belo Horizonte (MG), outro importante centro de distribuição da Azul.

companhia aérea, o reforço na malha visa atender à alta demanda pelo Nordeste, uma das regiões mais procuradas durante o verão e o Carnaval.

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em 290 voos adicionais, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte dessas operações será voltada ao Nordeste, consolidando a região como destino preferido de quem busca praias paradisíacas e festas animadas.

As passagens para os voos extras já estão à venda no site da Azul, no aplicativo da companhia, pela Central de Vendas ou em agências de viagens parceiras.

Foto: Arthuro Paganini