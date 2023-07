Aracaju pode estabelecer plataforma de descarbonização

A capital sergipana pode se tornar em breve uma das dez cidades brasileiras a adotar a plataforma de descarbonização AYR. O assunto foi discutido em encontro técnico entre o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Victor Rollemberg, na última segunda-feira, 10, em Niterói/RJ, e representantes do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos CEiiA, companhia portuguesa que criou a tecnologia.

O gestor da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) esteve na cidade carioca representando o prefeito Edvaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional Prefeitos (FNP), na segunda edição do Reflexões sobre o futuro das cidades, evento promovido pela entidade municipalista.

A AYR busca incentivar hábitos individuais mais sustentáveis no que diz respeito à mobilidade urbana, por meio de um software que quantifica as não-emissões de carbono e recompensa aqueles que deixam seus veículos a combustão em casa, optando por modais com menor impacto, como bicicleta ou mesmo a pé.

“A ferramenta vai permitir aos cidadãos que aderirem a ela o registro de créditos, em moedas virtuais, que poderão ser trocados por produtos ou benefícios fiscais. É um projeto muito interessante e estamos analisando a sua viabilidade para adotá-lo em Aracaju, de maneira a sermos um dos dez municípios do país com tal tecnologia”, explica o secretário Vitor Rollemberg.

A solução inovadora envolve ainda a utilização de blockchain, de maneira que o valor calculado seja repassado de modo confiável e esteja no controle de cada usuário.

Foto assessoria

Por Lucas Silva