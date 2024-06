“Aracaju precisa de mais áreas verdes e respeito ao meio ambiente”, afirma o sindicalista

Defensor de uma política ambiental mais efetiva em Aracaju, o líder sindical e músico Joaquim Casaca de Couro, voltou a abordar o tema em suas redes sociais. Desta vez, o pré-candidato a vereador da capital destacou a importância da vegetação urbana no combate aos problemas causados pelas mudanças climáticas.

“Em minhas atualizações diárias, li recentemente uma matéria sobre vegetação urbana que diz que a vegetação nas cidades é um fator de resiliência para as mudanças climáticas, diminuindo a temperatura e as ilhas de calor que causam eventos climáticos extremos, como grandes tempestades, diminui as enxurradas, ajudando a infiltrar a água no solo. É muito importante essa informação porque a gente vê cada vez menos vegetação urbana nas grandes cidades”, detalha Joaquim Casaca de Couro.

O pré-candidato citou como exemplo desta redução a própria Aracaju. “A gente vê que mesmo sendo fundamental a vegetação urbana, há uma série de problemas. Na Hermes Fontes, por exemplo, as árvores foram retiradas. Então, precisamos de mais áreas verdes, mais vegetação urbana, investimento em ciência e em equipes técnicas para que a gente possa reurbanizar as cidades de uma forma correta e respeitando o meio ambiente”, afirmou.

Por fim, Joaquim Casaca de Couro salientou que é necessário que todos os cidadãos participem desta luta. “Não podemos apenas criticar o poder público. Temos também uma parcela de culpa quando lemos ou escutamos uma notícia de que as pessoas estão fazendo descartes irregulares de lixo, móveis e outros utensílios em canais. Mais uma reflexão que precisamos fazer, pois cuidar do meio ambiente é preservar a vida, o equilíbrio e a saúde de todos. Juntos, podemos fazer a diferença”, enfatizou.

Foto Gilton Rosas

CS Assessoria & Comunicação