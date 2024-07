Aracaju prepara-se para acolher a primeira semana de arte, design e arquitetura da capital

Evento brindará a população com um circuito voltado à criatividade e inovação e promete movimentar a economia criativa de Sergipe em setembro

Inspirada pelos principais eventos de arte e design do mundo, a Editora ArteAmbiente promove a 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA). Prevista para acontecer de 10 a 23 de setembro de 2024, a iniciativa vai movimentar a economia criativa de Sergipe, presenteando o público com palestras, exposições, visitas guiadas, lançamentos, intervenções artísticas e culturais em conexão com a arquitetura, design, arte, cultura, artesanato e moda.

“O nosso objetivo é fomentar e celebrar a diversidade artística e o design inovador da cidade, criando um circuito dinâmico para conexões, conhecimento e negócios”, explica Jonatal Sousa, idealizador da SADA.

Durante os dias da programação, serão realizadas diversas ações em diferentes espaços da cidade. “Temos o intuito de proporcionar o intercâmbio entre profissionais, estudantes, artistas, empresários, entusiastas e a população em geral e promover uma movimentação em Aracaju em torno das artes, da moda, design e arquitetura”, complementa Lídice Rodrigues, também idealizadora da SADA.

O circuito será iniciado no dia 10 de setembro e terá seu encerramento no dia 23 de setembro com uma noite especial no Teatro Tobias Barreto, quando acontecerá o lançamento da 14ª edição do Anuário ArteAmbiente, a outorga do 11º Prêmio ArteAmbiente e mais uma edição do Encontro ArteAmbiente, que brindará a plateia com uma palestra do arquiteto, urbanista e designer Paulo Niemeyer, bisneto do maior nome da arquitetura nacional, Oscar Niemeyer.

A SADA é uma iniciativa da Editora ArteAmbiente, que há 18 anos produz revista homônima e é referência no mercado editorial sergipano.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação