Aracaju Previdência inicia oficinas para servidores próximos da aposentadoria

A partir da próxima segunda-feira, 4 de agosto, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), por meio do seu Núcleo Psicossocial, dará início às oficinas ‘Caminhos da Vida’, voltadas para servidores efetivos que estão em fase de transição para a aposentadoria.

A iniciativa integra o projeto Viver Bem Mais, desenvolvido pelo núcleo com o objetivo de apoiar emocionalmente, socialmente e financeiramente os servidores que se preparam para deixar a ativa. As atividades buscam tornar esse processo de transição mais leve, planejado e consciente.

De acordo com o coordenador do Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, serão iniciadas neste mês quatro turmas, com capacidade para 20 participantes cada uma. A meta é realizar 15 oficinas até o fim de 2025, alcançando cerca de 300 servidores.

“As oficinas têm carga horária total de 12 horas e abordarão temas fundamentais como projeto de vida, hábitos saudáveis, educação previdenciária, redes de apoio – tanto formal quanto afetiva – e educação financeira. Todos os participantes receberão certificado de conclusão”, destaca Wagner.

As aulas serão realizadas no Centro de Educação Permanente (Ceps), da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua Sergipe, bairro Siqueira Campos. Haverá turmas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h, durante três semanas consecutivas.

O AjuPrev reforça que iniciativas como essa são essenciais para garantir que os servidores se aposentem com segurança, planejamento e qualidade de vida, mantendo vínculos saudáveis com sua trajetória pessoal e profissional.

Texto e foto: Ascom/AjuPrev