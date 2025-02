Aracaju promove Ação de Saúde do Trabalhador nesta quinta-feira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai promover nesta quinta-feira, 13, uma Ação de Saúde do Trabalhador. A iniciativa oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar para trabalhadores do comércio, com atividades de prevenção, promoção da saúde auditiva e conscientização sobre os riscos ocupacionais. As práticas acontecerão na Praça General Valadão, das 8h às 16h e é desenvolvida em parceria com diversas entidades.

A atividade faz parte do estágio do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e é uma devolutiva da pesquisa “Ambiente, segurança e saúde do trabalhador informal do comércio”, desenvolvida pela instituição acadêmica em parceria com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest) e o Grupo de Trabalho Interinstitucional da 20ª Região (Getrin-20).

O evento contará com serviços gratuitos de auriculoterapia, massoterapia, aferição de pressão arterial, verificação do nível de ruído no ambiente e ações de educação em saúde sobre audição e voz. Segundo a coordenadora do Cerest, enfª Lívia Marília Prado, o objetivo é conscientizar sobre os riscos da exposição ao ruído excessivo, que pode causar Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR).

“A exposição contínua pode acarretar problemas de concentração, dificuldade de aprendizagem, insônia e até mesmo comprometer a saúde mental. Entre outros problemas de saúde como estresse, insônia, cefaléia, tontura e irritabilidade”, alertou.

Ela ainda enfatiza que ações como essa são fundamentais para a coleta de dados e compreensão do cenário. “A oferta de campo de estágio é de importância social. Possibilita aos estudantes, a troca de experiências com os trabalhadores dos diversos ramos produtivos. Sensibilizando ambas as partes para o desenvolvimento de uma consciência sanitária e promoção do autocuidado”, enfatizou.

O Cerest, equipamento da Secretaria Municipal da Saúde, tem papel estratégico na implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, promovendo educação, vigilância em saúde e ações de prevenção de acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Contatos e localização

O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador está localizado na Travessa Baltazar Gois, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, 19º andar, no Centro de Aracaju. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (79) 3179-2737 ou 3179-2792.

Por Ascom/SMS