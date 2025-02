Aracaju realiza a 18ª edição do carnaval do Carro Quebrado

O Carnaval do Carro Quebrado acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro em Aracaju. Em sua 18ª edição, a festa reunirá foliões com muita música e cultura popular, na Avenida Edézio Vieira de Melo com a Zaqueu Brandão.

A assessoria informou que a programação do Carro Quebrado inclui orquestras de frevo, um grande arrastão com trio elétrico e shows.

Confira a programação:

Sábado, 15 – A partir das 18h

Valter Nogueira e Banda Topázio

Orquestra Geração do Frevo

Orquestra Balança Eu

Domingo, 16 – A partir das 9h

Mega Arrastão – Saída do Largo do Carro Quebrado pela Av. Edézio Vieira de Melo, com Trio OSPAL e Banda Valneijós

12h30 – Banda Estação da Luz

14h30 – Big Banda

Foto assessoria