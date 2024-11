Aracaju realiza concursos para profissionais do magistério e procuradores

Para qualificar ainda mais o quadro de servidores municipais, assim como prover um método de seleção equânime, a Prefeitura de Aracaju está realizando concurso público tanto para o cargo de procurador quanto para o de professor da rede municipal. No primeiro caso, estão sendo ofertadas dez vagas, sendo este o segundo certame para o cargo realizado pela administração municipal na história, o primeiro aconteceu em 2008. Já o concurso para o magistério da rede municipal de educação, por sua vez, serão disputadas 425 vagas tanto no ensino infantil quanto fundamental, considerado o maior certame da história da capital nesta área.

Conforme edital publicado no Diário Oficial, as inscrições para o concurso público para procurador do município ficarão abertas até o dia 6 de dezembro. O documento determina ainda a realização da prova no dia 9 de fevereiro de 2025, sob responsabilidade da banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação de Seleção (Cebraspe).

“Foi na gestão anterior do prefeito, em 2008, que o primeiro concurso para procurador municipal foi realizado e, agora, sob a sua condução, realizamos o segundo concurso para a área, o que é uma satisfação muito grande. Serão 10 vagas, sendo oito de ampla concorrência, uma para afrodescendentes e uma para pessoas com deficiência. Toda a comunidade jurídica esperava ansiosamente pela realização desse concurso que agora foi anunciado e oficializado, em uma boa hora, com um bom número de vagas”, aponta o procurador-geral do município, Sidney Amaral Cardoso.

As inscrições para o concurso da educação ocorreram entre os dias 20 de setembro a 21 de outubro, com o prazo final para pagamento da taxa de inscrição encerrado na última sexta-feira, 8 de novembro. O edital especifica que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 22 de dezembro, e a divulgação da relação dos aprovados, no dia 20 de janeiro de 2025. A Cebraspe é a banca organizadora no processo mais uma vez.

“Estamos diante do maior concurso público para o magistério da história de Aracaju. Oferecemos 425 vagas, sendo a maioria para profissionais licenciados em pedagogia, focando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nossa rede tem crescido significativamente nesses dois segmentos e precisamos suprir o déficit de professores causado por aposentadorias, falecimentos e outras saídas. Com a chegada de novos profissionais, a rede municipal de educação se prepara para enfrentar os desafios da próxima década, reforçando seu compromisso com uma educação inclusiva, democrática e de qualidade”, ressalta o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu.

