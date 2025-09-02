Aracaju recebe 5º FESTCAS – Festival de Carros Antigos de Sergipe, dias 05 e 06 de setembro

Nos próximos dias 05 e 06 de setembro (sexta e sábado), a Praça de Eventos da Orla de Atalaia será palco do 5º FESTCAS (Festival de Carros Antigos de Sergipe), promovido pela Federação Sergipana de Automobilismo em parceria com o Clube Antigos de Sergipe.

Reconhecido como o maior encontro de carros antigos de Sergipe e um dos maiores do Nordeste, o evento reunirá mais de 300 veículos clássicos vindos de diversos estados, atraindo colecionadores, apaixonados por automobilismo e turistas.

Além da exposição de raridades automotivas, a programação contará com shows musicais a partir das 17h. Na Sexta (05/09) Chiquinho do Além Mar e a banda Somos Loucos. Já no Sábado (06/09) terá Agapito e Tony Presley (cover de Elvis Presley).

Com entrada gratuita, o FESTCAS promete movimentar a cena cultural e turística da capital, oferecendo uma experiência que une história, música, lazer e paixão por carros antigos.

Serviço:

5º FESTCAS – Festival de Carros Antigos de Sergipe

Local: Praça de Eventos da Orla de Atalaia – Aracaju/SE

Data: 05 e 06 de setembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Entrada gratuita

Por Martins Assessoria de Comunicação