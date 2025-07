Aracaju recebe abertura da 26ª Copa Brasil de Kart com apoio da Sergas

A adrenalina e a velocidade tomaram conta da Orla da Atalaia, neste domingo, 27, com a abertura oficial da 26ª Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju. O evento, um dos mais tradicionais do calendário nacional do automobilismo de base, conta com o patrocínio da Sergipe Gás S/A (Sergas) e promete agitar a capital sergipana até o dia 2 de agosto.

Com a participação de pilotos de diversos estados brasileiros, a competição reúne atletas de várias categorias, em uma programação que inclui baterias classificatórias e provas finais. A expectativa é de movimentação intensa na pista e também fora dela, com impacto positivo na economia local.

Para o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, apoiar a Copa Brasil de Kart é uma oportunidade de incentivar o esporte e contribuir para o desenvolvimento do estado. “Para nós, é um orgulho a Sergas estar junto nesse evento, que traz pilotos de diversos estados do Brasil, movimentando a economia. Tem uma quantidade expressiva de pilotos de alta categoria. Quero parabenizar todos os organizadores”, destacou.

O presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), Kennedy Fonseca, também celebrou o apoio da Sergas e demais parceiros. “Só tenho a agradecer pelo apoio através da Sergas. Esse agradecimento é muito sincero porque esse apoio, juntamente com outros, a gente consegue realizar esse grande evento”, afirmou.

A Copa Brasil de Kart é organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e, nesta edição, conta com a parceria da FSA. A entrada é gratuita durante todos os dias do evento, que promete emoção e grandes disputas na pista sergipana.

Foto: Ascom Sergas