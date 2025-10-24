ARACAJU RECEBE CAMPUS PARTY WEEKEND, MAIOR EVENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025 

A Prefeitura de Aracaju convida a imprensa para cobertura da edição especial da Campus Party Weekend Aracaju, que será realizada em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, em Aracaju nos dias 25 e 26 de outubro de 2025 das 8h30 às 20h, no campus da Universidade Tiradentes (UNIT) no bairro Farolândia.

O evento tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento do ecossistema de inovação da capital sergipana, com foco em tecnologia, inteligência artificial, empreendedorismo, cultura maker e protagonismo da juventude.

Com uma programação vasta, a Campus Party Weekend Aracaju será marcada por palestras, painéis, desafios e experiências imersivas voltadas à tecnologia e à inovação. Entre os destaques estão as discussões sobre inteligência artificial, futuro do trabalho, empreendedorismo e cultura digital, além de espaços como o Campus Future, dedicado a projetos acadêmicos inovadores, e o Campus Startups, voltado à apresentação de ideias empreendedoras de jovens sergipanos.

Arte: Semde/PMA