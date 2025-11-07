Aracaju recebe CNCP, maior evento de contabilidade pública do Brasil

Aracaju sediará, nos dias 18 e 19 de novembro, a 1ª Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), idealizada pelo Conselho Federal de Contabilidade em parceria com a Academia Sergipana de Ciências Contábeis. O encontro acontecerá no Salles Multieventos e reunirá gestores e profissionais de finanças, administração, planejamento, contabilidade e controle para dois dias de imersão técnica sob o tema “Governança e Transparência para uma Gestão Pública Inovadora e Sustentável”.

Para Sergipe, que sedia a estreia nacional, a CNCP projeta o estado no calendário dos grandes debates de gestão pública, atrai participantes de todo o país e movimenta a economia do conhecimento local. Ao fortalecer conexões com órgãos de controle, universidades e conselhos regionais, o evento amplia a capacidade técnica e institucional do ecossistema sergipano.

No plano da contabilidade brasileira, a conferência afirma a profissão como força estruturante da boa governança ao oferecer palestras magnas, painéis, mesas-redondas, casos de sucesso e networking que atualizam normas, difundem boas práticas e integram tecnologia, controle e prestação de contas. Para os profissionais, é uma oportunidade concreta de qualificação e novos aprendizados aplicáveis ao dia a dia de prefeituras, câmaras, tribunais de contas e autarquias.

“Trazer a CNCP para Aracaju é valorizar a competência técnica que Sergipe oferece ao país e, ao mesmo tempo, entregar formação de alto nível a quem está na linha de frente da gestão pública; conectamos governança e transparência aos desafios da reforma tributária, oferecendo métodos, métricas e ferramentas para melhorar resultados, elevar a qualidade do gasto e ampliar a confiança do cidadão nas instituições”, afirma Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do CFC.

A CNCP também direciona a agenda para a contabilidade pública diante da regulamentação da reforma tributária, quando se exigem mais precisão no planejamento, na execução orçamentária e financeira, no registro, no controle e na transparência. O objetivo é fortalecer a eficiência do gasto, a integridade das informações e a confiança do cidadão nas instituições.

As inscrições podem ser feitas através do site: https://cncp.com.br/

ProJor Comunicação