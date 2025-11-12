Aracaju recebe “Conexões Culturais”, concerto que une música, dança e gastronomia

A capital sergipana prepara-se para receber uma experiência artística inovadora. No dia 30 de novembro, às 17 horas, no Del Mar Hotel, a Immerse Concerts apresenta “Conexões Culturais”, um concerto que propõe uma nova forma de vivenciar a música clássica, unindo som, movimento, sabores e imagens num espetáculo que promete envolver todos os sentidos.

Mais do que um concerto, Conexões Culturais é uma imersão cultural completa, onde diferentes expressões artísticas se encontram em perfeita harmonia. A proposta une a excelência da performance musical com a dança, a gastronomia e a ambientação visual, criando uma atmosfera que transporta o público ao universo de cada país retratado.

Em cada edição, o projeto viaja por uma nova cultura, explorando as suas tradições, sonoridades e sabores, num encontro que rompe fronteiras e amplia o conceito do que é “ouvir música”. O primeiro capítulo desta jornada leva o público à Argentina, terra do tango e da paixão. Ao som de obras de Astor Piazzolla, Carlos Gardel e outros grandes compositores, o espetáculo ganha vida com dançarinos convidados e uma cenografia que recria a atmosfera intensa e elegante de Buenos Aires.

Com uma proposta ousada e contemporânea, Conexões Culturais promete transformar Aracaju num verdadeiro palco de integração artística, oferecendo ao público uma nova forma de sentir a música, mais próxima, envolvente e plural.

Evento: Conexões Culturais – Argentina

Realização: Immerse Concerts

Data e hora: 30 de novembro, às 17h

Local: Del Mar Hotel – Aracaju (SE)

Ingressos: à venda no site www.immerseconcerts.com.br ou na Escariz do Shopping Jardins

Duração aproximada: 1h30

Classificação etária: Livre

